За словами глави держави за наших героїв цього тижня переживали всі небайдужі серця. У цьому контексті Зеленський подякував нашим захисникам за героїчну битву за місто.

Дивіться також Лінію фронту вирівняли, у Росії шалені втрати: що відбувається на Авдіївському напрямку

Боротьба українців і битва за Авдіївку

Зеленський наголосив, що цього дня Україна завершує дуже складний тиждень, тому важливо відзначити кілька речей. Першочергово глава держави подякував усім, хто працює на оборону та допомагає.

Цього тижня всі небайдужі серця – і не лише в Україні – переживали за наших героїв, за нашу Авдіївку, за кожного її оборонця та за долю всіх наших людей, за долю всієї держави,

– підкреслив президент.

Водночас він зауважив, що битва ще триває, і головне – це те, що українське військово-політичне командування робить усе можливе й неможливе, щоб здолати російське зло й захистити якнайбільше українських життів.

"Українці не вперше б’ються героїчно, але вперше у своїй історії Україна досягла такої світової солідарності й підтримки. І хоч бувають різні політичні настрої у світі, різні спалахи проблем, які розосереджують увагу, ми все одно – усі разом – робимо максимум, щоб світ був з нами – з Україною", – сказав Зеленський.

Зокрема, він наголосив, що це роблять для того, щоб наші воїни могли зупиняти російських загарбників і повертати Україні українське. Зеленський подякував усім, хто б'ється, допомагає, а також зберігає стійкість та рішучість.

Цікаво Європейські партнери активізувались у допомозі України: як Києву використати "вікно можливостей"

Підтримка світу й угоди про безпекові домовленості

Зеленський також розповів про конкретну підтримку, яку надав нашій державі світ. Зокрема, цього тижня Україна підписала ще дві угоди про довготривалу співпрацю й підтримку з країнами-лідерами.

Німеччина. Франція. Дуже амбітні наші безпекові домовленості. Ще раз дякую пану канцлеру Шольцу, пану Президенту Макрону, усім у наших командах, хто готував угоди й зафіксував саме те, чого потребуємо,

– зауважив президент.

У цих угодах Україна, Німеччина і Франція зафіксували оборонну підтримку, спільні політичні кроки, подальшу систематизацію відносин між інституціями наших держав заради більшої безпеки та спільної сили.

"Працюємо й з іншими нашими партнерами над новими угодами – це буде дуже ефективна й розгалужена архітектура безпекових гарантій", – підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що це речі, які слугуватимуть стримуванню російської агресії в майбутньому та допомагатимуть зараз захищати незалежність.

До теми Стефанішина окреслила три головних підсумки Мюнхенської конференції для України

Результати Мюнхенської конференції

Крім того, український очільник висловився й щодо Мюнхенської безпекової конференції. За словами глави держави, цього року була дуже результативна участь.

Наш український погляд на світовий порядок денний був підтриманий партнерами. Я провів перемовини з лідерами Данії, Нідерландів, Чехії – маємо рішення про додаткову підтримку. Також із лідером Азербайджану – як завжди, хороша продуктивна розмова, яка може зміцнити обидва наші народи та весь регіон,

– зауважив Зеленський.

До того ж він зустрівся з прем'єр-міністром Бангладеш, із президентом Гватемали. Окремо з американськими партнерами, зокрема, провів телефонну розмову з президентом Байденом.

"Дуже важливі акценти, і зокрема – про Авдіївку та необхідність продовження принципової та достатньої підтримки України. Перемовини з віцепрезиденткою США – дуже предметні. Зустрічі з конгресменами – представниками обох партій, обох палат американського Конгресу", – розповів він.

Президент також наголосив, що кожна така розмова максимально чітко підтверджувала ключовий сенс: саме Україна може зупинити Путіна й створити такі умови, щоб він був покараний за все зло, яке наробив.

Зрештою Зеленський підкреслив, щоб Україна могла захистити свою землю, своїх людей і нашу спільну правду, усіх у вільному світі, то наша держава не має залишитися наодинці. Глава держави наголосив, що підтримка і солідарність важливі, адже лише разом, у єдності можна перемогти в цій війні.

Наостанок президент підкреслив, що українці мусять бути й надалі стійкими та рішучими. Крім того, ми мусимо досягти наших, українських цілей у цій війні.