Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що за результатами Мюнхенської безпекової конференції Україна має ясність щодо подальшого просування перемовин про членство в ЄС. Крім цього, також розуміють важливість посилення підтримки нашої держави.
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Сформовано два меседжі
Віцепрем’єр зазначила, що українська делегація провела багато двосторонніх зустрічей. За її словами, з'явилась певна ясність щодо подальших рішень з просування в напрямку переговорів про членство України у ЄС на березень, вдалось синхронізувати позиції з європейськими урядовцями, проговорити секторальні питання, пов’язані з торгівлею.
Також на Мюнхенській безпековій конференції сформувались два ключових меседжі у сфері оборони.
Перший – це те, що європейська оборонна політика має бути посилена, вона має бути більш спроможною і суверенною у частині своєї безпеки..., і ці рішення вже будуть ухвалені. А, з іншого боку, самі прем’єри європейських країн підтверджують, що… треба зараз посилити свої зусилля, щоб передати Україні всю необхідну зброю,
– зауважила вона.
Третім важливим пунктом стало розуміння важливості голосування рішення про додаткову допомогу Україні в американському Конгресі.
Тези Зеленського на Мюнхенській конференції
- Президент Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції з питань безпеки. Президент заявив, що 24 лютого 2022 року могло бути кінцем світу правил, які покликані захищати життя.
- Український лідер заявив, що наш спротив за підтримки партнерів зупинив знищення світового порядку, заснованого на правилах. Також президент сказав про ситуацію в Авдіївці, злочинні дії Росії, мобілізацію та готовість поїхати з Трампом на фронт.
- Володимир Зеленський заявив, що утримання України в штучному дефіциті озброєнь, зокрема – артилерії та засобів дальнього ураження, "дозволяє Путіну адаптуватись до теперішньої інтенсивності бойових дій". Президент пояснив, що Росія має тільки одну військову перевагу на полі бою – повне знецінення людського життя та постійні "м'ясні штурми".
- Український лідер пояснив, що наше ключове завдання – знищити джерело воєн та дестабілізацій.