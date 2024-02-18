Віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що за результатами Мюнхенської безпекової конференції Україна має ясність щодо подальшого просування перемовин про членство в ЄС. Крім цього, також розуміють важливість посилення підтримки нашої держави.

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Сформовано два меседжі

Віцепрем’єр зазначила, що українська делегація провела багато двосторонніх зустрічей. За її словами, з'явилась певна ясність щодо подальших рішень з просування в напрямку переговорів про членство України у ЄС на березень, вдалось синхронізувати позиції з європейськими урядовцями, проговорити секторальні питання, пов’язані з торгівлею.

Також на Мюнхенській безпековій конференції сформувались два ключових меседжі у сфері оборони.

Перший – це те, що європейська оборонна політика має бути посилена, вона має бути більш спроможною і суверенною у частині своєї безпеки..., і ці рішення вже будуть ухвалені. А, з іншого боку, самі прем’єри європейських країн підтверджують, що… треба зараз посилити свої зусилля, щоб передати Україні всю необхідну зброю,

– зауважила вона.

Третім важливим пунктом стало розуміння важливості голосування рішення про додаткову допомогу Україні в американському Конгресі.

Тези Зеленського на Мюнхенській конференції