Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что по результатам Мюнхенской конференции по безопасности Украина имеет ясность относительно дальнейшего продвижения переговоров о членстве в ЕС. Кроме этого, также понимают важность усиления поддержки нашего государства.

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Сформированы два месседжа

Вице-премьер отметила, что украинская делегация провела много двусторонних встреч. По ее словам, появилась определенная ясность относительно дальнейших решений по продвижению в направлении переговоров о членстве Украины в ЕС на март, удалось синхронизировать позиции с европейскими чиновниками, проговорить секторальные вопросы, связанные с торговлей.

Также на Мюнхенской конференции по безопасности сформировались два ключевых месседжа в сфере обороны.

Первый – это то, что европейская оборонная политика должна быть усилена, она должна быть более способной и суверенной в части своей безопасности..., и эти решения уже будут приняты. А, с другой стороны, сами премьеры европейских стран подтверждают, что... надо сейчас усилить свои усилия, чтобы передать Украине все необходимое оружие,

– отметила она.

Третьим важным пунктом стало понимание важности голосования решения о дополнительной помощи Украине в американском Конгрессе.

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