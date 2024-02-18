В то же время европейские страны за два года войны в Украине вероятно убедились в том, что Россия представляет для них реальную опасность. Такое мнение высказал 24 Каналу политолог Алексей Кошель, отметив, что за последние две недели прозвучало более 10 заявлений военного и гражданского руководства стран ЕС относительно серьезных угроз со стороны Кремля.

Важно Европа – под угрозой, если Путина не остановить: главные заявления с Мюнхенской конференции

Звучат громкие заявления

В частности командующий вооруженных сил Румынии заявлял об очень серьезных рисках войны России со странами НАТО, в то время, как гражданские власти это опровергают. Болгария не просто заявляет о рисках, а выделяет 6 миллиардов евро на подготовку инфраструктуры для баз НАТО.

В Великобритании продолжаются обсуждения вокруг того, нужно ли проводить всеобщую мобилизацию в армию. Традиционно британская армия базируется на добровольцах.

В Европе действительно идут масштабные дискуссии, потому что есть понимание того, что война может быть,

– отметил политолог.

Также громкие заявления делали Нидерланды, Германия, Италия о том, что война может растянуться на десятилетия, и что существуют серьезные риски для стран Европейского Союза.

Отдельные заявления действительно направлены на то, чтобы дать республиканцам возможность одуматься и принять правильное решение по поддержке Украины. Однако учитывая тональность и неожиданность этих заявлений, есть четкое понимание, что война может перейти в страны Евросоюза,

– подчеркнул Кошель.

Важно, чтобы украинское руководство и дипломатия использовали это "окно возможностей", этот шанс, чтобы Украина получила значительно большую поддержку.

Пока есть только намеки

Сейчас на Мюнхенской конференции по безопасности прозвучали заявления о 800 тысячах снарядов от Чехии, а также обещания стран ЕС нарастить производство дронов и оружия с 2025 года.

Сейчас важно, чтобы мы увидели четкие планы действий по финансовой поддержке Украины. Пока есть только первые намеки и дискуссии о ней. Однако по мнению аналитических центров, эта поддержка могла бы быть вдвое больше. Сейчас самое время напоминать нашим западным союзникам об этом, – подчеркнул он.

Он напомнил, что во время долгового кризиса в Греции в 2009 году, МВФ и Европейский Союз выделили стране кредитов на сумму в 260 миллиардов евро. Согласитесь, по сравнению с этой суммой, 50 миллиардов на 4 года для Украины выглядят достаточно цинично. Ведь там речь шла о долговом кризисе, а в Украине – о войне и о рисках для Запада.

"Украина имеет право требовать большую поддержку, а Запад, очевидно, имеет возможности", – отметил Алексей Кошель.

Поддержка Украины со стороны европейских партнеров