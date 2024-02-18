В то же время европейские страны за два года войны в Украине вероятно убедились в том, что Россия представляет для них реальную опасность. Такое мнение высказал 24 Каналу политолог Алексей Кошель, отметив, что за последние две недели прозвучало более 10 заявлений военного и гражданского руководства стран ЕС относительно серьезных угроз со стороны Кремля.
Важно Европа – под угрозой, если Путина не остановить: главные заявления с Мюнхенской конференции
Звучат громкие заявления
В частности командующий вооруженных сил Румынии заявлял об очень серьезных рисках войны России со странами НАТО, в то время, как гражданские власти это опровергают. Болгария не просто заявляет о рисках, а выделяет 6 миллиардов евро на подготовку инфраструктуры для баз НАТО.
В Великобритании продолжаются обсуждения вокруг того, нужно ли проводить всеобщую мобилизацию в армию. Традиционно британская армия базируется на добровольцах.
В Европе действительно идут масштабные дискуссии, потому что есть понимание того, что война может быть,
– отметил политолог.
Также громкие заявления делали Нидерланды, Германия, Италия о том, что война может растянуться на десятилетия, и что существуют серьезные риски для стран Европейского Союза.
Отдельные заявления действительно направлены на то, чтобы дать республиканцам возможность одуматься и принять правильное решение по поддержке Украины. Однако учитывая тональность и неожиданность этих заявлений, есть четкое понимание, что война может перейти в страны Евросоюза,
– подчеркнул Кошель.
Важно, чтобы украинское руководство и дипломатия использовали это "окно возможностей", этот шанс, чтобы Украина получила значительно большую поддержку.
Пока есть только намеки
Сейчас на Мюнхенской конференции по безопасности прозвучали заявления о 800 тысячах снарядов от Чехии, а также обещания стран ЕС нарастить производство дронов и оружия с 2025 года.
Сейчас важно, чтобы мы увидели четкие планы действий по финансовой поддержке Украины. Пока есть только первые намеки и дискуссии о ней. Однако по мнению аналитических центров, эта поддержка могла бы быть вдвое больше. Сейчас самое время напоминать нашим западным союзникам об этом, – подчеркнул он.
Он напомнил, что во время долгового кризиса в Греции в 2009 году, МВФ и Европейский Союз выделили стране кредитов на сумму в 260 миллиардов евро. Согласитесь, по сравнению с этой суммой, 50 миллиардов на 4 года для Украины выглядят достаточно цинично. Ведь там речь шла о долговом кризисе, а в Украине – о войне и о рисках для Запада.
"Украина имеет право требовать большую поддержку, а Запад, очевидно, имеет возможности", – отметил Алексей Кошель.
Поддержка Украины со стороны европейских партнеров
- Во время Мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел сообщил, что есть в наличии примерно 800 тысяч артиллерийских снарядов. Речь идет о 500 тысячах снарядов калибра 155 миллиметров и 300 тысяч – калибра 122 миллиметра.
- Сейчас силы европейских союзников направлены на поиск возможностей для финансирования этой поставки. Если партнеры объединят свои силы в решении этой проблемы, то боеприпасы могут прибыть в Украину за несколько недель.
- Также министр обороны Швеции Поль Джонсон назвал Украину "щитом" против российской агрессии, которая может распространиться на Европу. Именно поэтому Швеция предоставила Украине более 2 миллиарда евро военной поддержки. Он пообещал и в дальнейшем поддерживать нашу страну.
- Кроме того, Украина подписала соглашение с немецким концерном Rheinmetall об открытии совместного производства боеприпасов. Его мощности позволят изготавливать шестизначное количество снарядов 155-миллиметрового калибра ежегодно.