При этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что нельзя использовать боеприпасы калибра 155 миллиметров, если они произведены не в той же стране, где оружие, из которого ими стреляют. Удастся ли адаптировать снаряды под имеющиеся пусковые установки в Украине – рассказал 24 Каналу руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Удастся ли адаптировать снаряды

Мусиенко объяснил, если калибр 155 миллиметров сертифицирован и стандартизирован НАТО, его можно использовать и технических ограничений нет. Оружие предусмотрено и произведено в соответствии с натовскими стандартами со всеми особенностями.

Когда снаряд имеет такую унификацию, неважно в какой стране его произвели – в Пакистане или Турции. Они адаптированы к применению на САУ CAESAR и других западных гаубицах.

Это вопрос стандартизации. Возможно, не все производства стандартизированы о которых говорится, и поэтому мы не можем их использовать. О других ограничениях неизвестно,

– подчеркнул Мусиенко.

Украина также будет производить калибр 155 миллиметров в соответствии со стандартами, хотя наше государство не является страной НАТО. Все можно освоить.

Калибр 155 миллиметров является стандартным для артиллерии НАТО. Украинцам он нужен при применении западных гаубиц. Снаряд калибра 122 миллиметров используется украинской артиллерией при работе с прицепными гаубицами Д-30 и САУ 2С1 "Гвоздика".

Кроме того, вероятно, Чехия отыскала снаряды не в европейских странах, а в компаниях Южно-Африканской республики, Турции или Южной Кореи.

Почему новость крайне поразительная

Несколько месяцев Украина кричит о снарядном голоде. Европа не была к этому готова и военно-промышленный комплекс стоял на месте. И внезапно почти миллион снарядов "падают с неба".

Даже иногда оружие передается тайно, а тут Чехия демонстративно заявила "Мы нашли боеприпасы для Украины". Вполне вероятно, это сигнал России, чтобы та не распространяла фейки вроде "Запад бросил Киев".

Не надо россиянам давать надежду, что на фоне недостатка определенных видов вооружения, они могут получить еще какие-то тактические успехи. В ситуации с Авдеевкой, например, не мощь и сила российских войск помогли.

Россияне положили огромное количество танков и личного состава и 5 месяцев возились вокруг Авдеевки. Не факт, что они бы захватили город, если бы у нас было все необходимое вооружение в этот момент.

Любое промедление – это поощрение армии государства-агрессора, это провокация для них вести действия дальше, идти, бросать огромные силы, умирать, но получать какие-то результаты, потому что нам иногда не хватает вооружения,

– отметил Александр Мусиенко.

Поэтому такие сигналы, в частности от Германии и Франции, крайне важны:

Берлин в рамках пакета помощи Украине планирует поставить 120 000 снарядов калибра 122 миллиметров;

Париж готов ежемесячно поставлять нашему государству более 3 тысяч снарядов.

Если боеприпасы как можно быстрее прибудут военным на фронт, тогда ситуацию удастся стабилизировать. ВСУ будут отражать многочисленные атаки врага, нанося чрезвычайно большие потери, что серьезно обескровит их армию. Как только у нас появляются необходимые системы вооружения, у россиян не будет никаких поводов для радости.

Снаряды для Украины