Заразом глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що не можна використовувати боєприпаси калібру 155 міліметрів, якщо вони вироблені не в тій же країні, де зброя, з якої ними стріляють. Чи вдасться адаптувати снаряди під наявні пускові установки в Україні – розповів 24 Каналу керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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Чи вдасться адаптувати снаряди

Мусієнко пояснив, якщо калібр 155 міліметрів сертифікований та стандартизований НАТО, його можна використовувати й технічних обмежень немає. Зброя передбачена та вироблена відповідно до натівських стандартів з усіма особливостями.

Коли снаряд має таку уніфікацію, байдуже в якій країні його виробили – у Пакистані чи Туреччині. Вони адаптовані до застосування на САУ CAESAR та інших західних гаубицях.

Це питання стандартизації. Можливо, не всі виробництва стандартизовані, про які мовиться, і тому ми не можемо їх використати. Про інші обмеження невідомо,

– наголосив Мусієнко.

Україна також буде виготовляти калібр 155 міліметрів відповідно до стандартів, хоча наша держава не є країною НАТО. Все можна освоїти.

Калібр 155 міліметрів є стандартним для артилерії НАТО. Українцям він потрібен під час застосування західних гаубиць. Снаряд калібру 122 міліметрів використовується українською артилерією при роботі з причіпними гаубицями Д-30 та САУ 2С1 "Гвоздика".

Крім того, імовірно, Чехія відшукала снаряди не в європейських країнах, а в компаніях Південно-Африканської республіки, Туреччини або Південної Кореї.

Чому новина вкрай разюча

Кілька місяців Україна кричить про снарядний голод. Європа не була до цього готова й військово-промисловий комплекс стояв на місці. І раптово майже мільйон снарядів "падає з неба".

Навіть інколи зброя передається таємно, а тут Чехія демонстративно заявила "Ми знайшли боєприпаси для України". Цілком ймовірно, це сигнал Росії, щоб та не розповсюджувала фейки на кшталт "Захід кинув Київ".

Не треба росіянам давати надію, що на тлі нестачі певних видів озброєння, вони можуть здобути ще якісь тактичні успіхи. У ситуації з Авдіївкою, наприклад, не міць та сила російських військ допомогли.

Росіяни поклали величезну кількість танків та особового складу і 5 місяців вовтузилися довкола Авдіївки. Не факт, що вони б захопили місто, якби в нас було все необхідне озброєння в цей момент.

Будь-яке зволікання – це заохочення армії держави-агресорки, це провокація для них вести дії далі, йти, кидати величезні сили, вмирати, але здобувати якісь результати, тому що нам подекуди не вистачає озброєння,

– зазначив Олександр Мусієнко.

Тому такі сигнали, зокрема від Німеччини та Франції, дуже важливі:

Берлін в межах пакета допомоги Україні планує поставити 120 000 снарядів калібру 122 міліметрів;

Париж готовий щомісяця постачати нашій державі понад 3 тисячі снарядів.

Якщо боєприпаси якнайшвидше прибудуть військовим на фронт, тоді ситуацію вдасться стабілізувати. ЗСУ відбиватимуть численні атаки ворога, завдаючи надзвичайно великих втрат, що серйозно знекровить їхню армію. Щойно в нас з'являються необхідні системи озброєння, у росіян не буде жодних приводів для радості.

Снаряди для України