Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив 7 лютого, що Україна отримає від Європейського союзу понад 1 мільйон снарядів до кінця 2024 року. Мовиться про артилерійські боєприпаси для Сил оборони.
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Що сказав Боррель
Верховний представник ЄС повідомив, що Брюссель планує передати Україні 1 155 000 снарядів до кінця цього року.
Продовжує зростати оборонно-промисловий комплекс ЄС: уже можна зазначити, що його спроможність підвищилася на 40%. Я також можу дати достатньо конкретну цифру стосовно боєприпасів: до кінця цього року ми розраховуємо на 1 мільйон 155 тисяч,
– заявив Боррель.
Також він наголосив, що наша країна повинна продовжувати процес реформування на шляху до ЄС, попри повномасштабну війну з Росією.
Що сказав Кулеба
Міністр зовнішніх справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ чекає від ЄС трьох комплексних та термінових кроків для збільшення постачань артилерійських снарядів.
По-перше, закликаємо уряди країн ЄС підписувати довгострокові контракти з оборонними компаніями, щоб сприяти нарощуванню виробничих потужностей цими компаніями. По-друге, потрібно усунути всі регуляторні бар'єри для взаємодії оборонних компаній Європи між собою. І європейських, і українських компаній, для того, щоб не було жодних адміністративних перешкод, жодних правових перешкод,
– сказав він.
Як пояснив глава МЗС, третій крок полягає у необхідності стимулювати переговори з європейськими компаніями та з третіми країнами, щоб реструктурувати та переорієнтувати наявні контракти з постачання снарядів із цих країн до нашої держави. Кулеба закликав нарощувати імпорт боєприпасів зі складів третіх країн.
Боррель завітав до Києва
- Жозеп Боррель приїхав в українську столицю 6 лютого. Він вирішив засвідчити непохитну підтримку України з боку міжнародної спільноти.
- Це вже четвертий візит Борреля до Києва від початку повномасштабного російського вторгнення. Цього разу з ним приїхав в Україну спеціальний радник Закі Лайді
- Глава дипломатії ЄС залишився на певний час у Києві. Тому 7 лютого він застав російську ракетну атаку.
- Боррель написав, що почав свій ранок в укритті. Верховний представник ЄС у своєму дописі також назвав українців хоробрими.