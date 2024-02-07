Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив 7 лютого, що Україна отримає від Європейського союзу понад 1 мільйон снарядів до кінця 2024 року. Мовиться про артилерійські боєприпаси для Сил оборони.

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Що сказав Боррель

Верховний представник ЄС повідомив, що Брюссель планує передати Україні 1 155 000 снарядів до кінця цього року.

Продовжує зростати оборонно-промисловий комплекс ЄС: уже можна зазначити, що його спроможність підвищилася на 40%. Я також можу дати достатньо конкретну цифру стосовно боєприпасів: до кінця цього року ми розраховуємо на 1 мільйон 155 тисяч,

– заявив Боррель.

Також він наголосив, що наша країна повинна продовжувати процес реформування на шляху до ЄС, попри повномасштабну війну з Росією.

Що сказав Кулеба

Міністр зовнішніх справ України Дмитро Кулеба заявив, що Київ чекає від ЄС трьох комплексних та термінових кроків для збільшення постачань артилерійських снарядів.

По-перше, закликаємо уряди країн ЄС підписувати довгострокові контракти з оборонними компаніями, щоб сприяти нарощуванню виробничих потужностей цими компаніями. По-друге, потрібно усунути всі регуляторні бар'єри для взаємодії оборонних компаній Європи між собою. І європейських, і українських компаній, для того, щоб не було жодних адміністративних перешкод, жодних правових перешкод,

– сказав він.

Як пояснив глава МЗС, третій крок полягає у необхідності стимулювати переговори з європейськими компаніями та з третіми країнами, щоб реструктурувати та переорієнтувати наявні контракти з постачання снарядів із цих країн до нашої держави. Кулеба закликав нарощувати імпорт боєприпасів зі складів третіх країн.

Боррель завітав до Києва