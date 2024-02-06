У вівторок, 6 лютого, столиця України зустріла високого представника Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки. Цей візит стане черговим кроком у зміцненні відносин між ЄС та Україною, повідомляє міжнародна преса.

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Боррель і його радник – у Києві

Під час свого перебування в Києві Боррель планує підтвердити довгострокову військову підтримку України з боку міжнародної спільноти. Візит відбувається на тлі посилення зусиль ЄС щодо надання допомоги Україні у її боротьбі проти російської агресії.

Я їду в Україну. Я їду до Києва, і я хотів зробити зупинку у Варшаві, тому що, звичайно, ми повинні провести консультації з нашими польськими друзями, щоб краще зрозуміти, що відбувається в Україні і як ми можемо продовжувати нашу підтримку,
– заявляв напередодні політик.

До Києва разом з Борреллем прибув його спеціальний радник Закі Лайді. Він підтвердив свою присутність у столиці України, опублікувавши відповідну фотографію у соціальних мережах.

Спеціальний радник Борреля прибув до Києва
Спеціальний радник Борреля прибув до Києва / twitter.com / ZakiLaidi

Перед приїздом до Києва Боррель відвідав Польщу, де обговорив "всі форми підтримки" України, зокрема, військову, фінансову, відновлювальну допомогу, а також заходи проти Росії. Серед порушених питань – і використання заморожених активів агресора.

У контексті військової підтримки, Боррель висловив думку: припинення постачання Європейським Союзом озброєння іншим країнам може стати ефективним способом збільшення постачання боєприпасів до України.

Хто ще в Україні

Народний депутат Олексій Гончаренко 6 лютого опублікував спільне фото з мером Риги Вілнісом Кірсісом та його заступницею Ліндою Озолою. Він констатував, що посадовці прибули до Києва.

Вілніс Кірсіс та його заступниця прибули до столиці України
Вілніс Кірсіс та його заступниця прибули до столиці України / Фото Гончаренка