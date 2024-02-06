У вівторок, 6 лютого, столиця України зустріла високого представника Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки. Цей візит стане черговим кроком у зміцненні відносин між ЄС та Україною, повідомляє міжнародна преса.

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Боррель і його радник – у Києві

Під час свого перебування в Києві Боррель планує підтвердити довгострокову військову підтримку України з боку міжнародної спільноти. Візит відбувається на тлі посилення зусиль ЄС щодо надання допомоги Україні у її боротьбі проти російської агресії.

Я їду в Україну. Я їду до Києва, і я хотів зробити зупинку у Варшаві, тому що, звичайно, ми повинні провести консультації з нашими польськими друзями, щоб краще зрозуміти, що відбувається в Україні і як ми можемо продовжувати нашу підтримку,

– заявляв напередодні політик.

До Києва разом з Борреллем прибув його спеціальний радник Закі Лайді. Він підтвердив свою присутність у столиці України, опублікувавши відповідну фотографію у соціальних мережах.



Спеціальний радник Борреля прибув до Києва / twitter.com / ZakiLaidi

Перед приїздом до Києва Боррель відвідав Польщу, де обговорив "всі форми підтримки" України, зокрема, військову, фінансову, відновлювальну допомогу, а також заходи проти Росії. Серед порушених питань – і використання заморожених активів агресора.

У контексті військової підтримки, Боррель висловив думку: припинення постачання Європейським Союзом озброєння іншим країнам може стати ефективним способом збільшення постачання боєприпасів до України.

Зверніть увагу! Цей візит є важливим сигналом для України та її союзників, що Європейський Союз залишається непохитним у своїй підтримці в умовах теперішньої війни. Він також демонструє готовність ЄС до подальшого нарощування допомоги, необхідної для протистояння російським окупантам.

Хто ще в Україні

Народний депутат Олексій Гончаренко 6 лютого опублікував спільне фото з мером Риги Вілнісом Кірсісом та його заступницею Ліндою Озолою. Він констатував, що посадовці прибули до Києва.



Вілніс Кірсіс та його заступниця прибули до столиці України / Фото Гончаренка