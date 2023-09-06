Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Таким чином, у ЄС долають початкові труднощі із нарощуванням обсягів виробництва.

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Ми бачимо, що європейські промислові потужності зросли, тож це позитивна тенденція. Мабуть, до кінця року – або до початку наступного року – ми зможемо виробляти майже вдвічі більше, ніж виробляли в Європі роком раніше,

– сказав Ханно Певкур.

Країни ЄС прагнули збільшити виробництво 155 мм артилерійських снарядів як для надання допомоги Україні, так і для поповнення своїх запасів. Втім, роки обмежених видатків залишили європейську оборонну промисловість не достатньо оснащеною для швидкого нарощування виробництва після вторгнення Росії в Україну.

Якими будуть обсяги виробництва

Водночас Певкур не уточнив обсяги, яких очікується досягнути у галузі.

Зауважимо, в політичному документі Естонії, розісланому державам-членам цього року, йдеться, що блок має потужність для виробництва близько 300 тисяч снарядів на рік.

Тож, подвоєння цієї цифри означатиме виробництво до 600 тисяч снарядів до кінця цього року, причому обсяг виробництва продовжуватиме зростати. Видання із посиланням на джерело пише, що наступного року потужність досягне 1 мільйона снарядів, принаймні саме на це розраховують союзники.

ЄС відстає від плану постачань

Проте ЄС відстає від своєї обіцянки відправити Україні 1 мільйон снарядів до лютого – план, ухвалений раніше цього року на основі пропозиції Естонії. Українські військові терміново вимагали надати більше боєприпасів для контрнаступу.

Зараз блок витратив близько половини з 2 мільярди євро, виділених на ці зусилля, але поставив в Україну лише близько 224 тисячі снарядів і 2300 ракет з існуючих запасів. Про це розповів попередньо голова зовнішньополітичного відомства блоку Жозеп Боррель.

Певкур закликав країни підписувати контракти із оборонними компаніями для подальшого нарощування виробництва.

Ми повинні використовувати всі можливості, щоб досягти цього 1 мільйона пострілів для України,

– додав естонський міністр.

До слова, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак теж повідомив з посиланням на естонського міністра, що ЄС може подвоїти виробництво снарядів, аби допомогти Україні. За його словами, "це важливий сигнал. І це саме те, що потрібно на фронті".

Що відомо про спільні закупівлі