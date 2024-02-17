Мюнхенская конференция по безопасности принесла много хороших новостей для нашего государства. Например, в заявлении "Большой семерки" говорится, что G7 удержит российские активы, пока Москва не компенсирует Киеву нанесенный ею ущерб.

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Подробно о производстве боеприпасов в Украине от Rheinmetall

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall совместно с украинской компанией-партнером откроют в Украине новые мощности для производства боеприпасов. Новое производство позволит изготавливать шестизначное количество снарядов 155-миллиметрового калибра ежегодно. Rheinmetall будет иметь 51 процент акций новой компании, а остальные 49 процентов будут принадлежать украинскому партнеру,

– говорится в материале.

В Rheinmetall говорят, что таким образом поддерживают Украину, ведь спрос на боеприпасы огромный.

"Это совместное предприятие сделает жизненно важный вклад в способность страны защищать себя – а следовательно, и в безопасность всей Европы", – объяснили там.

Что известно о калибре 155 миллиметров и снарядном голоде

Боеприпасы Боеприпасы калибра 155 миллиметров – это стандарт НАТО. Украина унаследовала от СССР калибр 152 миллиметра. Первой отечественной 155-миллиметровой САУ стала "Богдана", которая прекрасно зарекомендовала себя на фронте. Среди известных западных артиллерийских установок, которые есть на вооружении ВСУ, – американские M777, французские CAESAR, польские KRAB, немецкие PzH, словацкие Zuzana. Сейчас снаряды калибра 155 миллиметров в дефиците.

Сотрудничество Rheinmetall и Украины продолжается