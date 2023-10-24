Об этом премьер-министр Украины заявил во время немецко-украинского экономического форума в Берлине во вторник, 24 октября. Он также раскрыл некоторые детали совместного предприятия.

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Чем будет заниматься предприятие

По словам Шмыгаля, совместное предприятие Германии и Украины будет производить обслуживание и ремонт техники, поставленной западными партнерами на нужды ВСУ. Кроме того, на нем также будет проходить локализация производства ведущих образцов техники Rheinmetall AG.

Украинский премьер сообщил, ООО "Рейнметалл – Украинская оборонная промышленность" было зарегистрировано 18 октября.

Создание совместного предприятия является без преувеличения знаковым событием, которое выводит сотрудничество между нашими странами на качественно новый уровень и позволит нам вместе строить арсенал свободного мира,

– заявил Шмыгаль.

Шмыгаль также вручил в Берлине канцлеру Олафу Шольцу сертификат о зарегистрированном в Украине СП Райнметалл и "Укроборонпрому".

"Так, сейчас у нас есть совместное предприятие с Rheinmetall", – сказал премьер, вручая сертификат.

Шмыгаль вручил Шольцу сертификат: смотрите видео

Кулеба накануне анонсировал "хорошие новости"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона 23 октября анонсировал "хорошие новости" из Германии. Комментируя вопрос о наращивании производства оружия и боеприпасов, Кулеба подчеркнул, что благодаря Международному форуму оборонных индустрий в Киеве запустились конкретные меморандумы, контракты, альянсы.

Министр подчеркнул, что конкретные результаты этого сотрудничества общество увидит в будущем. Вероятно, Кулеба намекал на совместное предприятие "Укроборонпрома" и Rheinmetall.

Кроме того, министр подчеркнул, что наращивание производства союзниками, а также сотрудничество между странами является одним из главных вопросов сотрудничества. По словам Кулебы, Украина далеко продвинулась для того, чтобы ВСУ имели все необходимое на фронте.