Об этом в эфире телемарафона сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он добавил, что форум оборонных индустрий в Киеве стал важным шагом по обеспечению армии необходимым.
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Помощь не остановится
Дмитрий Кулеба заявил, что Украина знает, сколько снарядов будут производить союзники не только до конца месяца, но и до конца следующего года. Это показывает, что тема поставок вооружения глубоко проработана – Украина даже может производить соответствующие расчеты. Помощь Израилю никак не отразится на этом.
Также Украина уже давно начала "бить в колокола" и подчеркивать необходимость наращивания производства оружия Западом и в Украине. В частности, благодаря Международному форуму оборонных индустрий, в Киеве запустились конкретные меморандумы, контракты, альянсы. Все это работает и общественность еще услышит успехи.
Завтра (24 октября – 24 Канал) придет из Германии одна хорошая новость – не буду пока спойлерить. Вы все о ней услышите,
– подчеркнул Кулеба.
Он подчеркнул, что решением сейчас является наращивание производства союзниками, а также сотрудничество между странами. Украина далеко продвинулась для того, чтобы ВСУ имели все необходимое на фронте.
Что известно о форуме оборонных индустрий
- Владимир Зеленский 30 сентября в Киеве открыл первый Международный форум оборонных индустрий. Его посетили более 30 стран и 250 оборонных компаний мира. Главной целью было построение необходимого арсенала для обеспечения безопасности.
- Там же президент Украины объявил о создании Альянса оборонных индустрий, к которому могут присоединиться изготовители оружия и военной техники со всего мира. На старте декларацию подписали 13 выдающихся компаний, готовых строить арсенал свободного мира.
- В частности, турецкая компания Baykar заявила, что инвестирует в украинское производство 100 миллионов долларов. Именно она производит боевые беспилотники Bayraktar. Уже началось строительство завода по производству БПЛА, которое должно завершиться через полтора года.