Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він додав, що форум оборонних індустрій у Києві став важливим кроком для забезпечення армії необхідним.
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Допомога не зупиниться
Дмитро Кулеба заявив, що Україна знає, скільки снарядів вироблятимуть союзники не лише до кінця місяця, а й до кінця наступного року. Це показує, що тема постачання озброєння глибоко пропрацьована – Україна навіть може робити відповідні розрахунки. Допомога Ізраїлю ніяк не вплине на це.
Також Україна вже давно почала "бити в дзвони" та наголошувати на потребі нарощування виробництва зброї Заходом і в Україні. Зокрема, завдяки Міжнародному форуму оборонних індустрій у Києві запустилися конкретні меморандуми, контракти, альянси. Все це працює і громадськість ще почує про успіхи.
Завтра (24 жовтня – 24 Канал) прийде з Німеччини одна гарна новина – не буду поки що спойлерити. Ви всі про неї почуєте,
– наголосив Кулеба.
Він наголосив, що рішенням зараз є нарощення виробництва союзниками, а також співпраця між країнами. Україна далеко просунулася для того, щоб ЗСУ мали все необхідне на фронті.
Що відомо про форум оборонних індустрій
- Володимир Зеленський 30 вересня у Києві відкрив перший Міжнародний форум оборонних індустрій. Його відвідали більш ніж 30 країн та 250 оборонних компаній світу. Головною метою була побудова необхідного арсеналу для забезпечення безпеки.
- Там же президент України оголосив про створення Альянсу оборонних індустрій, до якого можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу. На старті декларацію підписали 13 визначних компаній, які готові будувати арсенал вільного світу.
- Зокрема, турецька компанія Baykar заявила, що інвестує в українське виробництво 100 мільйонів доларів. Саме вона виготовляє бойові безпілотники Bayraktar. Вже почалося будівництво заводу з виробництва БпЛА, яке має завершитися через півтора року.