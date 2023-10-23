Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він додав, що форум оборонних індустрій у Києві став важливим кроком для забезпечення армії необхідним.

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Допомога не зупиниться

Дмитро Кулеба заявив, що Україна знає, скільки снарядів вироблятимуть союзники не лише до кінця місяця, а й до кінця наступного року. Це показує, що тема постачання озброєння глибоко пропрацьована – Україна навіть може робити відповідні розрахунки. Допомога Ізраїлю ніяк не вплине на це.

Також Україна вже давно почала "бити в дзвони" та наголошувати на потребі нарощування виробництва зброї Заходом і в Україні. Зокрема, завдяки Міжнародному форуму оборонних індустрій у Києві запустилися конкретні меморандуми, контракти, альянси. Все це працює і громадськість ще почує про успіхи.

Завтра (24 жовтня – 24 Канал) прийде з Німеччини одна гарна новина – не буду поки що спойлерити. Ви всі про неї почуєте,

– наголосив Кулеба.

Він наголосив, що рішенням зараз є нарощення виробництва союзниками, а також співпраця між країнами. Україна далеко просунулася для того, щоб ЗСУ мали все необхідне на фронті.

Що відомо про форум оборонних індустрій