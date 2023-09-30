Під час брифінгу на першому Міжнародному форумі оборонних індустрій президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна створила Альянс оборонних індустрій. До нього можуть приєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу. Про це пише 24 Канал.

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В Альянсі вже понад десяток компаній

За словами Зеленського, вже розроблена базова декларація, як основа Альянсу. До неї можуть приєднатися виробники зброї та техніки з усього світу, які поділяють намір дати реальний захист в ризикованих умовах сучасності.

На старті декларацію підписали вже 13 визначних компаній, які готові разом з Україною будувати арсенал вільного світу.

Президент України наголосив, що це Альянс, який цінує міжнародне право та працюватиме заради захисту безпеки будь-якої нації у світі від будь-якої агресії.

Сьогодні на цьому форумі ми оголошуємо про створення Альянсу оборонних індустрій. Альянсу, який цінує міжнародне право та вміє працювати для реального захисту міжнародного права. Захисту безпеки – я говорю не лише про Україну, а й про безпеку від агресій будь-якої нації у світі,

– повідомив президент.

Україна розробляє економічний режим для оборонної промисловості

Глава держави повідомив, що Україна розробляє спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу.

Щоб дати всі можливості реалізувати свій потенціал кожній компанії, яка працює заради оборони в Україні та з Україною або яка хоче прийти в Україну,

– сказав Зеленський.

Крім цього, в Україні заснують спеціальний Оборонний фонд, який забезпечить додаткові ресурси: для розвитку воєнних виробництв і підтримки відповідної співпраці, для створення нових воєнних об’єктів та програм, які потрібні для оборони та для турботи про наших воїнів. Цей фонд буде наповнюватися з дивідендів від державних оборонних активів та прибутку від продажу конфіскованих російських активів.