Цей форум стане кроком до забезпечення безпеки не лише України, а й всього світу. Необхідно створити арсенал, який стримуватиме агресію.

Дивіться також Цей тиждень значно посилив державу, – у зверненні Зеленський анонсував потужні новини для ЗСУ

Створення арсеналу вільного світу

Володимир Зеленський офіційно відкрив в Україні перший Міжнародний форум оборонних індустрій. На ньому, зокрема, представлені більш ніж 30 країн зі всіх куточків планети та 252 оборонні компанії – серед них й українські виробники. Головною метою є побудова необхідного арсеналу для забезпечення безпеки.

Президент наголосив, що йдеться не лише про протистояння агресії Росії – ця співпраця може служити й для захисту партнерів. Українська стійкість дала всьому світу успішну стратегію національної та колективної оборони.

Зараз на десятиліття вперед визначається, якими будуть найбільш потужні оборонно-промислові комплекси, якими будуть їхні пріоритети та що буде стандартом оборони у світі. Саме в Україні це визначається,

– акцентував український лідер.

Зеленський розповів, що вже наразі є успіхи у співпраці щодо виробництва зброї, техніки, снарядів. Зокрема, вже є домовленість зі США про спільне виробництво – фактично про заснування нової промислової екосистеми. Це стало результатом розмови Зеленського та Байдена.

Співпраця для безпеки всього світу

Володимир Зеленський заявив про створення на форумі Альянсу оборонних індустрій. До нього можуть доєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу. Це буде демонстрація того, що вони готові будувати арсенал вільного світу.

Україна розробляє спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу. Щоб дати всі можливості реалізувати свій потенціал кожній компанії, яка працює заради оборони в Україні та з Україною або яка хоче прийти в Україну,

– наголосив президент.

Також Зеленський додав, що Україна створить спеціальний Оборонний фонд, який забезпечить додаткові ресурси, зокрема, для розвитку воєнних виробництв і підтримки відповідної співпраці. Цей фонд отримуватиме кошти з дивідендів від державних оборонних активів та прибутку від продажу конфіскованих активів росіян.

Повний виступ Зеленського на форумі: дивіться відео

Успіхи у міжнародній співпраці