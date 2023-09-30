Этот форум станет шагом к обеспечению безопасности не только Украины, но и всего мира. Необходимо создать арсенал, сдерживающий агрессию.
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Создание арсенала свободного мира
Владимир Зеленский официально открыл первый Международный форум оборонных индустрий. На нем, в частности, представлены более 30 стран со всех уголков планеты и 252 оборонные компании – среди них и украинские производители. Главной целью является построение необходимого арсенала для обеспечения безопасности.
Президент подчеркнул, что речь идет не только о противостоянии агрессии России – это сотрудничество может служить и защите партнеров. Украинская устойчивость дала всему миру успешную стратегию национальной и коллективной обороны.
Сейчас на десятилетие вперед определяется, какими будут наиболее мощные оборонно-промышленные комплексы, каковы их приоритеты и что будет стандартом обороны в мире. Именно в Украине это определяется,
– акцентировал украинский лидер.
Зеленский рассказал, что уже есть успехи в сотрудничестве по производству оружия, техники, снарядов. В частности, уже существует договоренность с США о совместном производстве – фактически об учреждении новой промышленной экосистемы. Это явилось результатом разговора Зеленского и Байдена.
Сотрудничество для безопасности всего мира
Владимир Зеленский заявил о создании на форуме Альянса оборонных индустрий. К нему могут присоединиться изготовители оружия и военной техники со всего мира. Это будет демонстрация того, что они готовы построить арсенал свободного мира.
Украина разрабатывает специальный экономический режим оборонно-промышленного комплекса. Чтобы дать все возможности реализовать свой потенциал каждой компании, работающей ради обороны в Украине и с Украиной или желающей прийти в Украину,
– подчеркнул президент.
Также Зеленский добавил, что Украина создаст специальный Оборонный фонд, который обеспечит дополнительные ресурсы, в частности для развития военных производств и поддержки соответствующего сотрудничества. Этот фонд будет получать средства из дивидендов от государственных оборонных активов и прибыли от продажи конфискованных активов россиян.
Полное выступление Зеленского на форуме: смотрите видео
Успехи в международном сотрудничестве
- Киев во второй раз за время полномасштабного вторжения посетил генсек НАТО Йенс Столтенберг. В ходе пресс-конференции с ним Владимир Зеленский заявил об успешных результатах в сотрудничестве с Альянсом. Например, созданы оборонные коалиции, а также сотрудничество в разных сферах – от разведок до киберзащиты.
- Также лидеры обсудили усиление военной помощи Украине и, в частности, усиление ПВО на фоне усиления атак Россией. Столтенберг рассказал, что призвал членов НАТО инвестировать в Украину.
- Во время разговоров с немецким и американским лидерами Владимир Зеленский в очередной раз отметил необходимость ракет Taurus и ATACMS. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что поставка дальнобойного оружия является лишь вопросом времени.