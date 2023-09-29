Глава государства заявил, что эта неделя значительно усилила наше государство и наших людей. Завтра Украину также ждут важные новости, сообщает 24 Канал.

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Президент отчитался за день

Зеленский отметил, что этот день был эмоциональным.

Начал его с мероприятий в Бабьем Яру. 82-я годовщина массовых расстрелов евреев нацистами в Бабьем Яру. Только за несколько дней сентября 41-го года были убиты более 30 тысяч человек. Всего в Бабьем Яру за время нацистской оккупации были убиты около 100 тысяч человек. Евреи, также ромы, украинцы. Представители других народов,

– заметил украинский лидер.

Он добавил, что очень важно беречь память об этих жертвах и о том зле, которое совершило Холокост, было разбито и наказано.

"Украина бережет такую память. "Никогда снова!" для нас, для Украины, для всего цивилизованного мира – это не пустые слова. И так всегда будет. Очень символично, что именно сегодня я встретился с нашими украинскими учителями – теми, от кого, собственно, зависит сохранение исторической памяти и во многом человечности. В это воскресенье Украина будет отмечать День учителя – день работников и работниц образования", – заявил глава государства.

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Он поблагодарил сегодня всех украинских учителей, воспитателей, преподавателей, наставников, то есть всех, кто выполняет одну из самых почетных миссий в жизни, – учит детей тому, что необходимо, чтобы не испортить свою судьбу и быть крепким на жизненном пути.

"Но обучение – это всегда больше, чем получение знаний и навыков и овладение профессией. Это и характер, его сила. Это четкость разграничения между добром и злом, которая приходит, когда изучаешь человеческую культуру. Образование готовит и налаживает моральный компас человека, чтобы он работал и чтобы благодаря этому работа человека, жизнь человека обогащала человечность", – подчеркнул президент.

По его словам, это очень важно.

И мы видим, в частности, по тому, что делает Россия, что такое, когда система образования обанкротилась. Когда нравственный компас людей и всего общества сломан. Зло тогда властвует в такой стране. В Украине этого никогда не будет. Не только благодаря силе нашего оружия, но и благодаря силе нашего духа, силе украинских характеров, нашей человечности, которая обязательно победит,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что эта неделя значительно усилила наше государство и наших людей, а завтра будут важны для Украины новости – для воинов и всего государства.

"Работаем над тем, чтобы и следующие недели добавили Украине прочности – внутренней прочности – и нужного сотрудничества с миром. Чтобы мир нас слышал, понимал и поддерживал. Я благодарю всех, кто помогает! Слава каждому и каждой, кто бьется и работает ради Украины и людей! Слава Украине!" – подытожил президент.