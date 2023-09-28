Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, передача Киеву ATACMS – это вопрос времени.

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О дальнобойных ракетах. Тема Taurus была на встрече президента Зеленского с канцлером ФРГ Шольцом, а тема ATACMS была на встрече с президентом США Байденом,

– отметил Дмитрий Кулеба.

Украина получит дальнобойные ракеты

По его словам, в настоящее время руководитель Офиса президента Андрей Ермак активно работает с Джейком Салливаном, а он соответственно – с Энтони Блинкеном для того, чтобы скорейший вопрос передачи дальнобойных ракет был решен.

"И я убежден, что поставки в Украину ракет ATACMS — это вопрос времени. Так же, как мы до этого успешно решали задачи по другим типам оружия", – отметил министр.

Что важно понимать

Кулеба добавил, что в вопросе военной помощи важно выделить две части:

это стабильность поставок того оружия, которое уже открыто для передачи от начала российской агрессии,

и вторая – это последние "закрытые" позиции, которыми на данный момент являются дальнобойные ракеты ATACMS из США и Taurus из Германии.

Главное о передаче ракет