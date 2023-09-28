Про це розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, передача Києву ATACMS — це питання часу.

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Про далекобійні ракети. Тема Taurus була на зустрічі президента Зеленського з канцлером ФРН Шольцом, а тема ATACMS була на зустрічі з президентом США Байденом,

– зазначив Дмитро Кулеба.

Україна отримає далекобійні ракети

За його словами, наразі керівник Офісу президента Андрій Єрмак активно працює з Джейком Салліваном, а він відповідно – з Ентоні Блінкеном для того, щоб якнайшвидше питання передачі далекобійних ракет було вирішено.

"І я переконаний, що постачання в Україну ракет ATACMS — це питання часу. Так само як ми до цього успішно вирішували завдання щодо інших типів зброї", – зазначив міністр.

Що важливо розуміти

Кулеба додав, що в питанні військової допомоги важливо виділити дві частини:

це стабільність поставок тієї зброї, яка вже відкрита до передачі від початку російської агресії,

і друга – це останні "закриті" позиції, якими станом на цей момент є далекобійні ракети ATACMS зі США та Taurus з Німеччини.

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