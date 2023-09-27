Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник. Он еще раз подчеркивает, что долгожданное предоставление ракет ATACMS действительно может изменить ход войны.

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Как работают ракеты ATACMS

Соединенные Штаты имеют на вооружении 6 типов ракеты ATACMS: 3 фугасных и 3 кассетных.

Принцип действия фугасных снарядов состоит в том, что при взрыве выделяется огромное количество энергии, сконцентрированное в одной точке. Эти ракеты могут поражать цели на расстоянии 300 километров и очень необходимы для Вооруженных Сил.

"Такие ракеты могут эффективно уничтожать пункты управления противника. Ведь они, как правило, находятся в подвалах или других укрепленных объектах, которые нужно пробивать одним мощным ударом", – объяснил военный эксперт.

Среди кассетных ATACMS, которые по сообщению Financial Times, должны поступить Вооруженным Силам, более мощные с дальностью до 160 километров, и менее мощные, но с увеличенной до 290 километров.

Какова тактика применения кассетных ATACMS

Для того чтобы понять, как Силы обороны будут использовать кассетные ATACMS, достаточно представить, что оккупированной территорией движется танковая или мотопехотная колонна.

"Если по колонне запустить фугасной ATACMS, она полностью уничтожит одну машину, а другие останутся невредимыми. Если же использовать кассетную ATACMS, то сама она машину не уничтожит, но сотни мелких шариков, вылетающих из кассет с бешеным ускорением, пробьют топливные баки и рассечут двигатели всех машин в радиусе 130 – 150 метров", – описал действие ракет Черник.

Большое преимущество американских баллистических ракет над авиационными ракетами вроде Storm Shadow состоит в том, что для их перезаряжания нужно всего 15 – 20 минут, тогда как истребитель с авиаценой ракетой может атаковать цели всего раз в несколько часов.

Петр Черник об особенностях ракет ATACMS: смотрите видео

"За условные сутки Силы обороны смогут "насыпать" по врагу десятки или даже сотни ATACMS. Благодаря им можно выбить всю логистику россиян на расстоянии 300 километров и не позволит их технике поставлять на передовое оружие, еду и медикаменты", – предположил военный эксперт.

Главный вопрос состоит в том, сколько ATACMS передадут Украине Соединенные Штаты. Даже несколько десятков таких ракет были бы очень полезны для Вооруженных Сил, однако для перелома в войне их нужны сотни.

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