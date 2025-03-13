Об этом в эфире 24 Канала отметил военный эксперт Павел Нарожный, напомнив, что на складе у американцев в период передачи оружия было 500 единиц этих ракет. The New York Times сообщало, что их было предоставлено более 150. На днях появилась информация, что ВСУ получили тогда только 40. Нарожный с сомнением относится к этим сообщениям иностранных СМИ.

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3 вида оружия, которыми можно заменить ATACMS

ATACMS – это баллистическая ракета с дальностью поражения 150 и 300 километров, с фугасной или кассетной боеголовками (есть 2 версии). Пока что, как отметил Нарожный, в публичном пространстве было зафиксировано использование кассетных ATACMS.

"У нас сейчас интересная ситуация – политическая неопределенность. Нам уже Трамп один раз перекрывал поток военной помощи, сделает ли он это еще раз, получим ли мы следующую партию? С большой вероятностью сейчас ВСУ экономят те боеприпасы, которые могут быть для Украины дефицитными", – предположил Нарожный.

Поэтому дать точный ответ есть в ВСУ ATACMS или нет, с его слов, очень сложно. Военный эксперт заметил, что Украина сегодня может заменить этот вид американского оружия собственной отечественной разработкой, которая называется "Гром-2". Это баллистическая ракета, которая похожа своими характеристиками с ATACMS.

Очень осторожно можно сказать, что Украина ее один раз уже использовала, потому что были похожи на это удары в 2022 году по аэродрому "Саки". После того Валерий Залужный написал, что в Украине есть такое оружие и его уже применяли. Способны ли мы производить это оружие? Да,

– заверил Нарожный.

Кроме баллистических ракет, в Украине еще есть крылатые "Нептун", которыми ВСУ уже многократно наносили удары. Они, как и баллистика, могут нести очень большую боеголовку весом до 500 килограммов. Кроме того, как отметил военный эксперт, Украина обеспечена Storm Shadow/SCALP, это не баллистические, а крылатые ракеты воздушного пуска с дальностью поражения до 500 километров.

С помощью специальных ракет-приманок (фальшивых целей), со слов Нарожного, ВСУ могут истощать российские средства ПВО и успешно проходить через системы противовоздушной обороны противника. Поэтому катастрофы от того, что в Украине может быть проблема с наличием ATACMS, военный эксперт не видит.