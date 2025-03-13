Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

Важно Украина, вероятно, впервые ударила американскими ATACMS по России: что известно об этих ракетах

Запас ATACMS был ограниченным

Журналисты AP, ссылаясь на официальных лиц, сообщили, что в Украине закончились тактические баллистические ракеты класса земля-земля ATACMS (Army Tactical Missile System). Эту информацию СМИ подтвердили официальный представитель США и украинский нардеп из комитета обороны.

Сообщается, что в целом США передали Украине менее 40 единиц ракет ATACMS. Вероятно, они закончились в конце января 2025 года.

В СМИ отметили, что решение о передаче ракет принимал еще Джо Байден во время своего президентства. Тогда в Минобороны США во главе с Ллойдом Остином ясно дали понять, что предоставят Украине ограниченное количество ATACMS. Тогда это решение объясняли тем, что США и НАТО считают другое оружие более ценным и важным.

Впервые Украина использовала ракеты ATACMS на поле боя 17 октября 2023 года. Тогда были поражены аэродромы во временно оккупированном Бердянске и Луганске.

В конце ноября 2024 года в Белом доме разрешили использовать ракеты ATACMS для ударов по территории России. Уже 25 ноября в Белом доме подтвердили, что Украина использует американские баллистические ракеты ATACMS для поражения целей в Курской области.