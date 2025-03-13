Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.

Важливо Україна, ймовірно, вперше вдарила американськими ATACMS по Росії: що відомо про ці ракети

Запас ATACMS був обмеженим

Журналісти AP, посилаючись на офіційних осіб, повідомили, що в України закінчилися тактичні балістичні ракети класу земля-земля ATACMS (Army Tactical Missile System). Цю інформацію ЗМІ підтвердили офіційний представник США та український нардеп з комітету оборони.

Повідомляється, що загалом США передали Україні менше ніж 40 одиниць ракет ATACMS. Ймовірно, вони закінчилися наприкінці січня 2025 року.

У ЗМІ наголосили, що рішення про передачу ракет ухвалював ще Джо Байден під час свого президентства. Тоді в Міноборони США на чолі з Ллойдом Остіном ясно дали зрозуміти, що нададуть Україні обмежену кількість ATACMS. Тоді це рішення пояснювали тим, що США та НАТО вважають іншу зброю більш цінною та важливою.

Вперше Україна використала ракети ATACMS на полі бою 17 жовтня 2023 року. Тоді було уражено аеродроми у тимчасово окупованому Бердянську та Луганську.

Наприкінці листопада 2024 року у Білому домі дозволили використовувати ракети ATACMS для ударів по території Росії. Вже 25 листопада у Білому домі підтвердили, що Україна використовує американські балістичні ракети ATACMS для ураження цілей у Курській області.