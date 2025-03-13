Про це в етері 24 Каналу наголосив військовий експерт Павло Нарожний, нагадавши, що на складі в американців в період передачі зброї було 500 одиниць цих ракет. The New York Times повідомляло, що їх було надано понад 150. Днями з'явилась інформація, що ЗСУ отримали тоді лише 40. Нарожний з сумнівом ставиться до цих повідомлень іноземних ЗМІ.

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3 види зброї, якими можна замінити ATACMS

ATACMS – це балістична ракета з дальністю ураження 150 і 300 кілометрів, з фугасною чи касетною боєголовками (є 2 версії). Поки що, як зазначив Нарожний, в публічному просторі було зафіксоване використання касетних ATACMS.

"У нас зараз цікава ситуація – політична невизначеність. Нам уже Трамп один раз перекривав потік військової допомоги, чи зробить він це ще раз, чи отримаємо ми наступну партію? З великою ймовірністю зараз ЗСУ економлять ті боєприпаси, які можуть бути для України дефіцитними", – припустив Нарожний.

Тому дати точну відповідь є в ЗСУ ATACMS чи ні, з його слів, дуже складно. Військовий експерт зауважив, що Україна сьогодні може замінити цей вид американської зброї власною вітчизняною розробкою, яка називається "Грім-2". Це балістична ракета, яка схожа своїми характеристиками з ATACMS.

Дуже обережно можна сказати, що Україна її один раз вже використовувала, тому що були схожі на це удари у 2022 році по аеродрому "Саки". Після того Валерій Залужний написав, що в Україні є така зброя і її вже застосовували. Чи спроможні ми виробляти цю зброю? Так,

– запевнив Нарожний.

Окрім балістичних ракет, в Україні ще є крилаті "Нептун", якими ЗСУ вже багаторазово завдавали ударів. Вони, як і балістика, можуть нести дуже велику боєголовку вагою до 500 кілограмів. Крім того, як зазначив військовий експерт, Україна забезпечена Storm Shadow/SCALP, це не балістичні, а крилаті ракети повітряного пуску з дальністю ураження до 500 кілометрів.

За допомогою спеціальних ракет-приманок (фальшивих цілей), зі слів Нарожного, ЗСУ можуть виснажувати російські засоби ППО й успішно проходити через системи протиповітряної оборони противника. Тому катастрофи від того, що в Україні може бути проблема з наявністю ATACMS, військовий експерт не вбачає.