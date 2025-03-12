Повідомляє 24 Канал з посиланням CNN.

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Чи відновили США постачання військової допомоги

Американський чиновник повідомив, що розвідка США повністю відновила обмін даними, також триває постачання американської зброї в Україну.

За словами американського чиновника, до України знову надходять артилерійські снаряди, протитанкова зброя та боєприпаси для реактивної системи HIMARS у межах пакетів допомоги, затверджених адміністрацією Байдена.

Крім того, американські підрядники, які перебувають в Україні для надання технічного обслуговування, навчання та підтримки складних видів озброєння, також відновили свою роботу. Однак наразі невідомо, чи були вони змушені залишити країну через призупинення допомоги або залишалися в Україні.

Нагадаємо, що за результатами зустрічі американської та української делегацій у Саудівській Аравії було повідомлено, що США відновлюють безпекову допомогу Україні. Це рішення було прийнято негайно.