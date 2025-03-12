Сообщает 24 Канал со ссылкой CNN.

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Возобновили ли США поставки военной помощи

Американский чиновник сообщил, что разведка США полностью возобновила обмен данными, также продолжаются поставки американского оружия в Украину.

По словам американского чиновника, в Украину снова поступают артиллерийские снаряды, противотанковое оружие и боеприпасы для реактивной системы HIMARS в рамках пакетов помощи, утвержденных администрацией Байдена.

Кроме того, американские подрядчики, которые находятся в Украине для предоставления технического обслуживания, обучения и поддержки сложных видов вооружения, также возобновили свою работу. Однако пока неизвестно, были ли они вынуждены покинуть страну из-за приостановления помощи или оставались в Украине.

Напомним, что по результатам встречи американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии было сообщено, что США возобновляют помощь Украине в сфере безопасности. Это решение было принято немедленно.