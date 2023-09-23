В США существуют 4 основные модификации ракет ATACMS, отличающиеся как типом боевой части, так и массой и дальностью поражения. Какие из них может получить Украина – разбирался 24 Канал.

Обратите внимание Долетят до Крымского моста и не только: зачем Украине ракеты ATACMS и когда США могут их предоставить

Вашингтон, вероятно, выбрал ракеты для предоставления

22 сентября в прессе появилась информация со ссылкой на анонимные источники в Белом доме о том, что Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому во время визита в США, что Украина получит ATACMS. В первую очередь об этом сообщило издание NBC News.

На следующий день издание Financial Times сообщило, что решение о ракетах было принято еще до визита украинского президента. Однако Белый дом официальных заявлений по этому поводу не предоставляет и отказывается комментировать уже имеющуюся в прессе информацию.

Кроме того, издание также подтвердило слухи о том, что Украине могут передать модификацию ATACMS с кассетными боеприпасами. А таковых на вооружении американской армии есть 2. И обе подходят для ВСУ, хотя имеют несколько отличные характеристики и возможности.

ATACMS Block I

Это базовая версия дальнобойных ракет, разработанная еще в 1988 году. Боевая часть вмещает 950 кассетных суббоеприпасов. Каждый из них способен накрывать 15 квадратных метров территории. Дальность ракет – 165 километров с отклонением от цели до 250 метров. Суммарный вес ракеты – 1670 килограммов.

Преимуществом этой ракеты есть то, что она оборудована системой контролируемого подрыва. Это позволяет запустить детонацию боеприпасов на требуемой высоте, что увеличивает возможную территорию поражения.

Эти ракеты подходят для ударов по аэродромам, вражеской ПВО, командным пунктам, скоплениям техники и личному составу. Однако они не эффективны против бронетехники.

ATACMS Block IA

Эта версия ракет появилась через 10 лет после создания предыдущей. Основное изменение – уменьшение количества кассетных суббоеприпасов с 950 до 300, в результате чего территория потенциального поражения уменьшилась. Однако это позволило улучшить дальность и точность ракеты. Вес ракеты снизился на 300 кг.

Ракета модификации Block IA способна поражать цели на расстоянии до 290 километров. Благодаря улучшенной системе навигации и управления эта ракета может поражать цели с точностью до 25 метров.

Какую модификацию получит Украина?

Сейчас существует по меньшей мере 3 варианта, из которых наименее вероятно – предоставление Украине ракет типа Block I. Вполне вероятно, что наше государство может получить либо оба типа, либо только Block IA.

Причиной этого является то, что основной запрос на дальнобойное оружие влечет за собой необходимость нанесения ударов по глубокому тылу врага, особенно во временно оккупированном Крыму. Ракеты с дальностью 165 км могут не справиться с такой задачей. Однако ими можно смело уничтожать вражескую логистику на других оккупированных территориях Украины.

И все же для ударов по объектам во временно оккупированном Крыму по этим модификациям подойдет только Block IA. Однако решение за США.

Обратите внимание! Белый дом не комментирует вопрос дальнобойных ракет и всю информацию в СМИ, но и он не удивительно, поскольку этот вопрос довольно щепетилен. Следует отметить, что о предоставлении ракет Storm Shadow в Лондоне объявили, когда первые ракеты уже были в Украине.