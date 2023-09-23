У США існують 4 основні модифікації ракет ATACMS, які відрізняються як типом бойової частини, так і масою та дальністю ураження. Які з них може отримати Україна – розбирався 24 Канал.

Зверніть увагу Долетять до Кримського мосту і не лише: навіщо Україні ракети ATACMS і коли США можуть їх надати

Вашингтон, ймовірно, обрав ракети для надання

22 вересня у пресі з'явилася інформація з посиланням на анонімні джерела у Білому домі про те, що Джо Байден пообіцяв Володимирові Зеленському під час візиту до США, що Україна отримає ATACMS. Найперше про це повідомило видання NBC News.

Наступного дня видання Financial Times повідомило, що рішення щодо ракет було ухвалене ще до візиту українського президента. Однак Білий дім офіційних заяв щодо цього не надає та відмовляється коментувати інформацію, яка вже є в пресі.

Та крім цього, видання також підтвердило чутки про те, що Україні можуть передати модифікацію ATACMS з касетними боєприпасами. А таких на озброєнні американської армії є 2. І обидві підходять для ЗСУ, хоч мають дещо відмінні характеристики та можливості.

ATACMS Block I

Це базова версія далекобійних ракет, розроблена ще в 1988 році. Бойова частина вміщує аж 950 касетних суббоєприпасів. Кожен із них здатен "накривати" 15 квадратних метрів території. Дальність ракет – 165 кілометрів з відхиленням від цілі до 250 метрів. Сумарна вага ракети – 1 670 кілограмів.

Перевагою цієї ракети є те, що вона обладнана системою контрольованого підриву. Це дозволяє запустити детонацію боєприпасів на потрібній висоті, що збільшує можливу територію ураження.

Ці ракети підходять для ударів по аеродромах, ворожій ППО, командних пунктах, скупченнях техніки та особового складу. Однак вони не ефективні проти бронетехніки.

ATACMS Block IA

Ця версія ракет з'явилася за 10 років після створення попередньої. Основна зміна – зменшення кількості касетних суббоєприпасів з 950 до 300, через що територія потенційного ураження зменшилася. Однак це дозволило покращити дальність та точність ракети. Вага ракети знизилась на 300 кілограмів.

Ракета модифікації Block IA здатна уражати цілі на відстані до 290 кілометрів. Завдяки покращеній системі навігації та управління, ця ракета може вражати цілі з точністю до 25 метрів.

Яку модифікацію отримає Україна?

Зараз існують щонайменше 3 варіанти, з яких найменш ймовірний – надання Україні ракет типу Block I. Цілком ймовірно, що наша держава може отримати або обидва типи, або лише Block IA.

Причиною цього є те, що основний запит на далекобійну зброю спричиняє необхідність завдання ударів по глибокому тилу ворога, особливо в тимчасово окупованому Криму. Ракети з дальністю 165 кілометрів можуть не впоратися з таким завданням. Однак ними можна сміливо нищити ворожу логістику на інших окупованих територіях України.

Та все ж для ударів по об'єктах в тимчасово окупованому Криму з цих модифікацій підійде тільки Block IA. Однак рішення за США.

Зверніть увагу! Білий дім не коментує питання далекобійних ракет і всю інформацію в ЗМІ, але й воно не дивно, оскільки це питання є доволі делікатним. Варто відзначити, що про надання ракет Storm Shadow у Лондоні оголосили, коли перші ракети уже були в Україні.