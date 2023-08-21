Журналисты взяли интервью у украинских артиллеристов Харьковской области. Они получили первые кассетные боеприпасы спустя несколько недель после того, как президент США Джозеф Байден принял соответствующее решение.

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Что рассказали в ВСУ об этих снарядах

По словам бойцов, кассетные боеприпасы не достают до сидящих в окопах российских оккупантов. В то же время они представляют угрозу для тех россиян, которые наступают на открытой местности. Когда ВСУ используют эти снаряды, захватчики прячутся за твердыми укрытиями и "даже носа не высовывают". Это позволяет нашим воинам приблизиться к вражеским позициям.

Украинские защитники применяют такое оружие для обстрелов густых лесов в случаях, когда точная дислокация вражеских сил неизвестна. Также кассетные боеприпасы используются при атаках на небронированную технику противника.

Военный 14-й отдельной механизированной бригады Станислав рассказал изданию о главном преимуществе кассетных боеприпасов. Теперь россияне очень боятся идти в атаку. Оккупанты стали распознавать такие снаряды по свисту, когда они летят в их направлении.

Журналисты отметили пользу от этого оружия для ВСУ на Купянско-Лиманском направлении. Ведь такие снаряды позволяют украинским войскам сдерживать наступление российских захватчиков и беречь силы.

Обратите внимание! Кассетные боеприпасы взрываются над целью в воздухе и разбрасывают десятки и даже сотни маленьких бомб. С помощью этих снарядов можно накрывать площади размером с футбольное поле.

Что говорят эксперты о кассетных боеприпасах