Журналісти взяли інтерв'ю в українських артилеристів на Харківщині. Вони отримали перші касетні боєприпаси через кілька тижнів після того, як президент США Джозеф Байден ухвалив відповідне рішення.

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Що розповіли в ЗСУ про ці снаряди

За словами бійців, касетні боєприпаси не дістають до російських окупантів, що сидять в окопах. Водночас вони становлять загрозу для тих росіян, що наступають на відкритій місцевості. Коли ЗСУ використовують ці снаряди, загарбники ховаються за твердими укриттями й "навіть носа не висовують". Це дозволяє нашим воїнам наблизитися до ворожих позицій.

Українські захисники також застосовують таку зброю для обстрілів густих лісів у випадках, коли точна дислокація ворожих сил невідома. Також касетні боєприпаси використовуються при атаках на неброньовану техніку противника.

Військовий 14-ї окремої механізованої бригади Станіслав розповів виданню про головну перевагу касетних боєприпасів. Відтепер росіяни дуже бояться йти в атаку. Окупанти стали розпізнавати такі снаряди за свистом, коли вони летять в їхньому напрямку.

Журналісти зазначили користь від цієї зброї для ЗСУ на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Адже такі снаряди дозволяють українським військом стримувати наступ російських загарбників та берегти сили.

Зверніть увагу! Касетні боєприпаси вибухають над ціллю у повітрі та розкидують десятки та навіть сотні маленьких бомб. За допомогою цих снарядів можна накривати площі розміром з футбольне поле.

Що кажуть експерти про касетні боєприпаси