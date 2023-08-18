Ракети з касетним наповненням є зброєю, яка справді може неймовірно змінити ситуацію на полі бою. Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, чому такі снаряди важливі для України і як вони можуть дозволити набагато швидше закінчити війну.

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У чому особливість касетних снарядів до HIMARS

Касетні снаряди мають всередині кілька десятків маленьких 200-грамових суббоєприпасів. Натомість ракета з касетним наповненням має кілька десятків суббоєприпасів M77, які містять більше пів кілограма вибухівки. При чому із наповненням для створення "реактивного потоку", яка пропалює до 10 сантиметрів броні.

Фугас в пів кілограма – це серйозна річ, вона завдасть набагато більше проблем для російської армії. Дальність тих снарядів, що у нас є – десь 25 кілометрів, а ракета M77 для HIMARS має 47 кілометрів. Фактично вдвічі більше,

– зауважив Роман Світан.

Завдяки збільшеній дальності ЗСУ змогли б дістати вже до дивізійних тилів ворога. Варто зауважити, що це майже гарантовано повний вивід з ладу будь-якої логістики забезпечення фронту окупантів.

"Щойно в достатній кількості у нас з'являться ці ракети, ми відріжемо постачання на всьому фронті, де будуть працювати ці боєприпаси. Але двох тисяч, мабуть, буде замало. Їх десятки тисяч є, зокрема, в Європі, де їх готуються утилізувати. Ми можемо зробити це безплатно", – наголосив полковник запасу.

В Європі є близько 20 тисяч таких боєприпасів. Якби їх передали Україні, то, на думку Світана, війну справді можна було б закінчити за кілька місяців. Ба більше, він додав, що вже до кінця року ЗСУ змогли б вийти до адмінкордонів 1991 року.

Роман Світан пояснив особливість касетних снарядів до HIMARS: дивитись відео

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