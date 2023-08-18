Ракети з касетним наповненням є зброєю, яка справді може неймовірно змінити ситуацію на полі бою. Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан розповів 24 Каналу, чому такі снаряди важливі для України і як вони можуть дозволити набагато швидше закінчити війну.
Читайте до теми Касетні боєприпаси стали імпульсом для прориву: WSJ розповів, як ЗСУ використовують зброю
У чому особливість касетних снарядів до HIMARS
Касетні снаряди мають всередині кілька десятків маленьких 200-грамових суббоєприпасів. Натомість ракета з касетним наповненням має кілька десятків суббоєприпасів M77, які містять більше пів кілограма вибухівки. При чому із наповненням для створення "реактивного потоку", яка пропалює до 10 сантиметрів броні.
Фугас в пів кілограма – це серйозна річ, вона завдасть набагато більше проблем для російської армії. Дальність тих снарядів, що у нас є – десь 25 кілометрів, а ракета M77 для HIMARS має 47 кілометрів. Фактично вдвічі більше,
– зауважив Роман Світан.
Завдяки збільшеній дальності ЗСУ змогли б дістати вже до дивізійних тилів ворога. Варто зауважити, що це майже гарантовано повний вивід з ладу будь-якої логістики забезпечення фронту окупантів.
"Щойно в достатній кількості у нас з'являться ці ракети, ми відріжемо постачання на всьому фронті, де будуть працювати ці боєприпаси. Але двох тисяч, мабуть, буде замало. Їх десятки тисяч є, зокрема, в Європі, де їх готуються утилізувати. Ми можемо зробити це безплатно", – наголосив полковник запасу.
В Європі є близько 20 тисяч таких боєприпасів. Якби їх передали Україні, то, на думку Світана, війну справді можна було б закінчити за кілька місяців. Ба більше, він додав, що вже до кінця року ЗСУ змогли б вийти до адмінкордонів 1991 року.
Роман Світан пояснив особливість касетних снарядів до HIMARS: дивитись відео
Військова допомога Україні: останні новини
- Володимир Зеленський увечері 17 серпня повідомив, що дві пускові установки IRIS-T вже в Україні. Їх раніше погодилась надати Німеччина для захисту українського неба.
- Посилять сили української протиповітряної оборони і Велика Британія. Міноборони країни уклало 3 контракти на постачання Україні засобів ППО. Вартість контрактів складає понад 90 мільйонів фунтів стерлінгів. Зокрема, мовиться про систему CORTEX Typhon. Її передачу нещодавно анонсували у Норвегії.
- Напередодні 14 червня про новий пакет військової допомоги на 200 мільйонів доларів оголосили у США. Серед важливого там є додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot та для HIMARS, Javelin та інші протитанкові системи і ракети тощо.