Найбільший контракт уклали з норвезькою оборонною компанією Kongsberg. Контракт на 56 мільйонів фунтів передбачає надання систем протидії безпілотникам, які Україна зможе використовувати для виявлення, відстеження, знищення і порушення роботи російських БпЛА.

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Україна отримає CORTEX Typhon

Серед іншого, йдеться про систему CORTEX Typhon, постачання якої у Норвегії анонсували нещодавно.

Що відомо про CORTEX Typhon Як пише



У варіанті для України це будуть бронемашини Dingo 2. За даними розробників, система обстрілює ворожі безпілотники з кулемета або ж "виводить БпЛА з ладу іншим способом". Як пише "Мілітарний" , це нещодавно розроблена система для боротьби з дронами. Вона складається з програмних і апаратних рішень компанії Teledyne Flir (прицільні засоби) і норвезької оборонної компанії Kongsberg (йдеться про дистанційно керований модуль з кулеметом 12,7-мм) та бронетехніки, на яку встановлюється все згадане вище обладнання.У варіанті для України це будуть бронемашини Dingo 2. За даними розробників, система обстрілює ворожі безпілотники з кулемета або ж "виводить БпЛА з ладу іншим способом".

Дві інші угоди також стосуються протиповітряної оборони, але Міністерство оборони Британії не деталізувало, про яку техніку ідеться.

Угоди уклали в межах Міжнародного фонду для України (IFU), який наразі зібрав понад 770 мільйонів фунтів стерлінгів для надання летальної та нелетальної військової підтримки Україні.

Україна посилює ППО: що відомо