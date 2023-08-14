Україна отримає від Норвегії антидронові системи CORTEX Typhon. Про це повідомили в пресслужбі уряду цієї країни, передає 24 Канал. Північна країна не вперше допомагає нам під час російсько-української війни.

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Деталі угоди

Норвезька оборонна компанія Kongsberg Defence&Aerospace надасть Україні мобільні антидронові системи CORTEX Typhon. Компанія підписала контракт із Міжнародним фондом для України (IFU), тож поставлятиме нам системи протидії безпілотним літальним апаратам. Вартість контракту – 56 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нашій країні нададуть декілька систем CORTEX Typhon. До складу цих систем входять бронемашини Dingo 2, дистанційно керовані бойові модулі RWS виробництва компанії Kongsberg та великокаліберні кулемети і боєприпаси до них. Машини, кулемети та боєприпаси передали збройні сили Норвегії.

Це результат гарної співпраці між норвезькими збройними силами та промисловістю, яка демонструє здатність мислити по-новому та інноваційно. Це допоможе врятувати життя українців і є важливим у протистоянні України жорстокій російській агресії,

– говорить міністр оборони Норвегії.

Що таке Фонд IFU

Це Міжнародний фонд для України, створений у серпні 2022 року Великою Британією та міжнародними партнерами. Наразі туди входять Велика Британія, Данія та Норвегія, причому остання є основним донором. Фонд створений, щоб метою закупати критично важливі сили та засоби і швидко доставляти їх в Україну.

Що відомо про CORTEX Typhon

Ця система для боротьби з дронами розроблена нещодавно. Розробники стверджують, що вона протидіє широкому спектру повітряних безпілотників: обстрілює дрони з кулемета або "виводить БПЛА з ладу іншим способом".

Як пише "Мілітарний", CORTEX Typhon має декілька складових: прицільні засоби, дистанційно керований модуль із кулеметом 12,7 міліметри та бронетехніка, на яку встановлюють все це обладнання (для України це будуть бронемашини Dingo 2).

Директор компанії Kongsberg, яка поставить Україні антидронові системи CORTEX Typhon, говорить, що норвезька поставка "значно посилить український потенціал боротьби з безпілотниками та допоможе захистити українське населення та інфраструктуру".

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Як справи з українськими розробками

Наші інженери не стоять на місці і під час війни пропонують нові технологічні рішення, які допоможуть здолати ворога. У серійне виробництво запустили безпілотник Sirko. Невеличкий і легкий БпЛА важко виявити радіолокацією, адже він зроблений із полімерних радіопрозорих матеріалів. Дрон здатен знайти вороже гніздо на відстані в 65 кілометрів та повернутись назад. А за 25 кілометрів від оператора може передавати потокове відео.