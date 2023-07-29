Задля цього Йонас Андерсен Саєд взяв відпустку та особисто проїхався на велосипеді до села Залізці на Тернопільщині. Таке велосипедне турне, довжиною у 2 тисячі кілометрів, зайняло у нього 11 днів.

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Мер Сокндала захотів допомогти ЗСУ

Варто зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення Росії українське село Залізці на Тернопільщині та норвезьке місто Сокндал стали містами-побратимами. Однак норвезький мер хотів зробити більше для оборонців України, а тому зв'язався з головою Залозецької громади Андрієм Ногою, дізнався, що сьогодні потрібно українцям та сів на велосипед.

Усе почалось 12 днів тому коли мені зателефонував Йонас. Він сказав що хоче нам допомогти, запитав, що зараз нам необхідно, відповідь була проста – перемога. І тут усе почалось. Мер дружньої нам громади сів на велосипед і почав свою подорож в Залізці в знак солідарності, демократії, свободи та задля нашої підтримки,

– написав Андрій Нога.



Маршрут норвезького мера / NRK

Необхідне передали особисто

У результаті зібрані кошти Йонас Андерсен Саєд та Андрій Нога витратили на закупівлю необхідних речей українським військовим. Вони придбали:

2 безпілотники Mavic,

комп'ютерне обладнання для артилерії,

планшети,

тепловізор,

генератор.

Варто зазначити, що разом із мером Сокндала до України вирушив автомобіль, який також передали на потреби оборонців України. Зробила це норвезька ініціатива "Авто для України", яка з початку війни уже поставила понад 60 автомобілів.

Як зазначив Андрій Нога, щоб передати усе це, він разом з Йонасом Андерсеном Саєдом відправилися на позиції оборонців України.

Хлопці були задоволені такими подарунками, а я з Йонасом щасливі, що змогли їм допомогти та підтримати у такий складний період!

– зазначив голова Залозецької громади.

Загалом же для Андерсена це четверта велосипедна мандрівка до України задля допомоги ЗСУ після початку повномасштабного вторгнення окупантів. Раніше він також зібрав близько 150 тисяч норвезьких крон, які допомогли врятувати життя військовому України.