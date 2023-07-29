Для этого Йонас Андерсен Саед взял отпуск и лично проехался на велосипеде в село Зализцы Тернопольской области. Такое велосипедное турне, протяженностью в 2 тысячи километров, заняло у него 11 дней.

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Мэр Сокндала захотел помочь ВСУ

Следует отметить, что после начала полномасштабного вторжения России украинская деревня Зализцы на Тернопольщине и норвежский город Сокндал стали городами-побратимами. Однако норвежский мэр хотел сделать больше для защитников Украины, а потому связался с главой Залозецкого общества Андреем Ногой, узнал, что сегодня нужно украинцам и сел на велосипед.

Все началось 12 дней назад, когда мне позвонил Йонас. Он сказал что хочет нам помочь, спросил, что сейчас нам необходимо, ответ был прост – победа. И тут все началось. Мэр дружественной нам общины сел на велосипед и начал свое путешествие в Зализцы в знак солидарности, демократии, свободы и для нашей поддержки,

– написал Андрей Нога.



Маршрут норвежского мэра / NRK

Необходимое передали лично

В результате собранные средства Йонас Андерсен Саед и Андрей Нога потратили на закупку необходимых вещей украинским военным. Они приобрели:

2 беспилотника Mavic,

компьютерное оборудование для артиллерии,

планшеты,

тепловизор,

генератор.

Стоит отметить, что вместе с мэром Сокндала в Украину отправился автомобиль, который также был передан на нужды защитников Украины. Сделала это норвежская инициатива "Авто для Украины", которая с начала войны уже поставила более 60 автомобилей.

Как отметил Андрей Нога, чтобы передать все это, он вместе с Йонасом Андерсеном Саедом отправились на позиции защитников Украины.

Ребята были довольны такими подарками, а я с Йонасом счастливы, что смогли им помочь и поддержать в такой сложный период!

– отметил председатель Залозецкого общества.

В целом же для Андерсена это четвертое велосипедное путешествие в Украину для помощи ВСУ после начала полномасштабного вторжения оккупантов. Ранее он также собрал около 150 тысяч норвежских крон, которые помогли спасти жизнь военному Украины.