Ба більше, незабаром компанія-розробник представить другу версію цього БпАК. Про це на презентації безпілотників українського виробництва "Люті Пташки Демо День" розповів голова наглядової ради ТОВ "Науково-виробнича компанія Skyassist" Ігор Криничко.

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Серійне виробництво уже триває

Він зазначив, що виробництво безпілотних авіаційних комплексів Sirko уже триває. При цьому вдалося налагодити зв'язки з виробниками потрібних комплектуючих. Мовиться про не лише китайських, а й ізраїльських, канадських, тайванських та з інших країн виробників.

Нарешті можемо сказати, що серійне виробництво ми вже запустили. І зараз воно триває,

– сказав Криничко.

Також він заявив, що триває й робота над другою версією розвідувального безпілотника, який представлять уже за кілька тижнів. Окрім того, компанія продовжує розробляти ударну версію безпілотника.

До теми. Захід "Люті Пташки Демо День", який організував фонд Dignitas, відбувся у Харкові 24 липня. На заході зібралося близько 50 виробників БпЛА, 24 з яких продемонстрували свої вироби представникам волонтерських організацій та соціально відповідального бізнесу.

Sirko уже може літати на передових позиціях фронту

Як повідомив Ігор Криничко, комісія від Міноборони України близько тижня тому прийняла рішення надати доступ до експлуатації БпАК Sirko у військах. Однак оскільки сьогодні про державну закупівлю комплексів ще не йдеться, то їх закуповують для військових за волонтерські кошти. Також компанія-виробник й сама збирає кошти на 200 комплексів Sirko для потреб військових.

Зараз триває кодифікація. На мій погляд, у держави в цих умовах не все гладко, але я бачу, що працює в цьому напрямку дуже ретельно,

– сказав він.

Ба більше, опробувати Sirko в ділі уже змогли захисники України на Херсонщині, Миколаївщині та Куп’янському напрямку. Так, за словами Криничка, протягом червня для військових відвантажили майже сотню комплексів. При цьому потужності дозволяють робити 800-1000 на місяць.

Тож від військових розробники вже зібрали відгуки про практичне використання – дехто каже, що все працює добре, дехто зауважує, що ця розробка не для інженерів чи конструкторів, а дехто пропонує модифікації.

Коли мені дзвонять і кажуть: "А от так би було краще, а можна додати оце?" – це потрібно, це мотивація для нас. Ми працюємо, удосконалюємо. За кілька тижнів представимо вже Sirko 2,

– розповів Криничко.

Як виглядає БпЛА Sirko / Gwara Media, Укрінформ

Технічні характеристики Sirko

Як зазначили на сайті виробника, розвідувальний БпЛА “Sirko” здатен знайти вороже гніздо на відстані в 65 кілометрів та повернутись назад. А за 25 кілометрів від оператора він може передавати потокове відео.

При цьому сам безпілотник доволі компактний – довжина його крила сягає 90 сантиметрів, а злітна вага – лише 1,4 кілограма. Тож, як запевняють розробники, на робочій висоті в 200-800 метрів його зовсім не видно неозброєним оком. А завдяки тому, що Sirko на 90% зроблено з полімерних радіопрозорих матеріалів, дуже ускладнюється й можливість його виявлення методом радіолокації

Окрім того, завдяки використанню електродвигуна його на робочій висоті в 200–800 метрів також зовсім не чутно. Непомітності додає й те, що Sirko може проводити розвідку без будь-яких випромінювань. Оператор задає маршрут польоту, після чого здійснюється розвідка с записом інформації з поточними координатами на бортовий пристрій. При цьому, як заявляють виробники, Sirko надає чітке зображення навіть у сутінках.

Однак якщо його таки "якимось неймовірним чином" виявлять вороги та застосують проти БпЛА GPS-глушник, то дрон завдяки інерційному протоколу повернеться на початкову точку без використання GPS.

Загальні технічні характеристики БпЛА:

тривалість польоту – близько 90 хвилин,

робоча висота для розвідки – 500-800 метрів,

максимальна висота – 1000 метрів,

крейсерська швидкість – 21 метр за секунду,

максимальна швидкість – 34 метра за секунду,

максимальна довжина маршруту – 110-130 кілометрів,

відеокамера – цифрова з якістю зображення 4K.

БпЛА Sirko та його можливості: дивіться відео