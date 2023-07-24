Ба більше, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України вже може говорити про перші успіхи. Про це в інтерв'ю заявив очільник міністерства Олександр Камишін.

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Найбільший акцент – на виробництві ракет

Він зазначив, що Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України розбудовує міць нашої держави як виробника зброї. При цьому найбільший акцент робиться на виробництві ракет.

Україна стане збройовим арсеналом вільного світу та експертом у веденні звичайної війни. Ми хочемо, щоб наша країна стала найбільшим виробником зброї в Європі,

– заявив міністр Олександр Камишін.

Зазначимо, що Камишін в інтерв'ю не назвав конкретних цифр щодо виробничих потужностей українського ВПК станом на липень 2023 року. Однак він наголосив, що вони вдвічі зросли за останній місяць. А також зазначив, що за допомогу та всі угоди, укладені в її рамках, Україна вдячна іноземним партнерам.

Платформа, що дозволяє нарощувати потужності ВПК

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості зазначив, що сьогодні очолюване ним міністерство є одним зі співзасновників проєкту "Brave 1". Це проєкт, який сприяє співпраці між усіма учасниками оборонно-промислового комплексу, а його команда надає інформаційну, організаційну та фінансову підтримку проєктам у сфері оборонних технологій.

Проєкт є важливою платформою для наших військових, оскільки дозволить виробникам швидше пройти шлях від ідеї до контракту з Міністерством оборони України. Це дасть нашій армії доступ до новітнього озброєння та технологій. І це дасть нам нові можливості на полі бою,

– сказав Олександр Камишін.

Участь у проєкті "Brave 1" може взяти будь-який інженер, подавши відповідну заявку. Ба більше, він орієнтований й на іноземних інвесторів. І якщо вони вирішать виробляти свій продукт в Україні під час війни, то зможуть й протестувати його на полі бою. Це ж, своєю чергою, дасть їм можливість його оперативно модернізувати.

"Я думаю, що будь-яка зброя, яка піде цим шляхом, буде продаватися не лише в Україні", – сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.