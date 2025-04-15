Про це вранці 15 квітня повідомив очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає 24 Канал. У регіоні працювала ППО.

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Що відомо про нічну атаку

Нагадаємо, уночі місцеві скаржилися на численні вибухи, вони бачили серію яскравих спалахів у небі.

Міноборони країни-агресорки уже відзвітувало про збиття 115 повітряних цілей, з яких аж 109 БпЛА буцімто знищили над територією Курської області.

Проте влада мовчить про ураження складу з боєприпасами, які детонували опісля. У телеграм-каналах пишуть, що "згоріло все".

На Курщині палав склад із боєприпасами: дивіться відео

Росіяни традиційно звинуватили в атаці Україну, а також заявили про влучання дрона в багатоповерхівку. Однак, ймовірно, це сталося внаслідок роботи місцевих засобів РЕБ.

Нагадаємо, нещодавно українська авіація ударила по російських позиціях на цукрозаводі у Тьоткіно, використавши винищувач МіГ-29 з французькою авіабомбою AASM (HAMMER).