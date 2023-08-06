З нагоди дня Повітряних Сил ЗСУ, який відзначають щорічно в першу неділю серпня, 24 Канал розповідає, про те, як еволюціонувала повітряна міць української армії. Цікаве до прочитання Кіберпанк і війна дронів у небі, морі та на землі: як безпілотники стали визначальними на фронті Як Повітряні Сили завадили Росії захопити Україну Українські військові знали, що Росія готує повномасштабне вторгнення, тому в перші години було важливо вивести з-під удару техніку та людей. Полковник Сергій Самойлов в інтерв'ю Armyinform згадував, що в ніч з 23 на 24 лютого його викликали на відеоконференцзв'язок із командуванням. Тоді, за його словами, командувач сказав, що існує велика ймовірність атаки Росії саме в ніч проти 24 лютого. І вже в ту ж ніч весь віраж-планшет – система виявлення повітряних цілей, став червоним. Це Росія готувалась розпочати ракетну атаку на Україну,

– згадував військовий.

Українські винищувачі МіГ-29 / Фото Повітряні Сили ЗСУ На ранок 24 лютого всі українські літаки були заправлені, з боєкомплектом. За словами Самойлова, виведення з-під удару пройшло без втрат. Водночас о 4 ранку російські ракети прилетіли за старими координатами та цілили по тих літаках, яким ніякий ремонт не допоміг би. Командир 831 бригади тактичної авіації Повітряних Сил України полковник Олександр Мостовий пояснив, що в перші дні задумом Росії було захоплення та встановлення контролю над такими аеродромами, як Бориспіль, Гостомель, і можливо, Жуляни.

"Намір був перекинути туди авіацією до дивізії включно з технікою з метою подальшого нарощування наступальних дій за підтримки авіації та розгортання засобів ППО", – сказав він. Мостовий зазначив, що Повітряні Сили дещо зіпсували наміри ворога та не дали противнику завоювати перевагу у повітрі.

Вони втрачали свої літаки, як ударної, так і винищувальної авіації, які здійснювали прикриття. Ми змусили ворога помилятися,

– додав полковник. Зверніть увагу! Ситуацію для української армії ускладнювало пошкодження техніки радіотехнічних військ. Через це на деякий час наші військові стали практично "сліпими" на певній території України. Невидима робота радіотехнічних військ Підрозділи радіотехнічних військ (РТВ) у перший же день широкомасштабної війни стали чи не найголовнішою ціллю ворога. Начальник управління командування підготовки радіотехнічних військ і спеціальних військ Командування підготовки Командування Повітряних Сил ЗСУ Михайло Донченко в інтерв'ю АрміяInform розповів, що РТВ зазнали найбільших втрат саме в перші дні вторгнення. Безперервні удари ворога по РТВ тривали весь перший тиждень вторгнення. Водночас Донченко заявив, що бойові обслуги все одно забезпечили ведення радіолокаційної розвідки та організували планове виведення підрозділів з-під ударів противника.

Бригадний генерал зазначив, що втрати могли бути більшими, якби не своєчасні заходи з роззосередження сил та засобів і зміна позицій.

Відразу після перших втрат, за словами Донченка, розпочалося відновлення справності радіоелектронної техніки вітчизняними підприємствами оборонно-промислового комплексу.

До радіотехнічних військ надійшло чимало нових та модернізованих радіолокаційних станцій. Іншим джерелом надходження техніки стали наші партнери. У листопаді 2022 року Донченко казав, що бойові спроможності радіотехнічних військ дозволяють виявляти та видавати бойову інформацію вогневим засобам з ефективністю, що дає змогу знищувати до 80% повітряних цілей противника.

Героїзм льотчиків і зверхність окупантів: що дозволило зупинити ворога У перші дні вторгнення Україні допоміг без перебільшення героїзм українських пілотів, а також зверхність ворога.

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в інтерв'ю 24 Каналу розповідав, що росіяни думали, що будуть вільно почуватися в українському небі. Річ у тім, що окупантам нічого було боятися якогось українського МіГ-29 на більш сучасних літаках таких, як Су-35 чи Су-30. Важливий момент! Однак росіяни зіткнулися з героїчним опором українських пілотів, які ціною свого життя відводили загрозу. Одна з таких історій, коли Герой України Олександр Бринжала разом з напарником вилетіли на перехоплення нібито 4 ворожих літаків.



Виявилося, що в небі були 4 групи по три літаки, тобто 12 ворожих повітряних суден проти двох українських.

Олександр Бринжала, який загинув у боях з окупантами / Фото з Вікіпедії Попри очевидну перевагу противника, українські пілоти вступили в бій. Щоправда, за підтримки ППО. В результаті бою окупанти втратили три сучасні бойові літаки. На жаль, сам Олександр Бринжала загинув. Водночас Юрій Ігнат зазначив, що таких випадків було чимало. Завдяки тому, що ППО України набула потужності та сили, росіяни більше не можуть масовано залітати у наш повітряний простір. Простими словами, масований авіаналіт закінчиться для ворога колосальними втратами. Відтак, витіснення ворожих літаків з українського повітряного простору в перші тижні повномасштабного вторгнення стало однією з перших перемог України у війні з Росією, що зрештою завадило Кремлю втілити план швидкого захоплення України. Як еволюціонувала ППО України У перші дні повномасштабного вторгнення ефективність української ППО складала до 30%. Як розповідав Юрій Ігнат, за всіма нормами, якщо навіть збито 30% крилатих ракет – робота ППО вже вважається успішною. Україна зіткнулася з тим, що Росія використовує тактику масованих ракетних ударів й атак "Шахедами". Противник спроможний випускати понад сотню повітряних цілей під час однієї атаки. Відтак, нарощення потенціалу ППО було важливим від початку повномасштабного вторгнення і залишається досі. Україна неодноразово офіційно заявляла, що питання посилення ППО залишається на порядку денному кожної зустрічі, де мовиться про військову допомогу Україні. Чи то "Рамштайн", саміти НАТО чи G7. Україна в перші дні вторгнення Росії на всіх майданчиках просила, щоб НАТО закрило повітряний простір над нашою країною. Однак під страхом конфлікту з Росією в Альянсі не пішли на такий крок. Натомість Західні партнери вирішили допомогти Україні самій захистити своє небо, хоч і роблять це не в тих темпах, як нам би хотілося. За понад рік повномасштабного вторгнення українські військові освоїли чимало західних систем. Найсучасніші з них – це Iris-T, NASAMS, SAMP/T та Patriot.

Сучасні системи ППО чи не щодня доводять свою високу ефективність в Україні. До прикладу, командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук розповідав, що в день першого застосування Iris-T всі були вражені, оскільки вдалося збити всі ворожі цілі. Як "Кинджал" став ідеологічною поразкою Росії У травні 2023 року стався безпрецедентний випадок, коли українські військові завдяки американському ЗРК Patriot вперше в історії збили аеробалістичну російську ракету "Кинджал". Протягом травня – червня над Києвом було знищено всі 13 "Кинджалів", які випустили окупанти. Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ексклюзивному коментарі 24 Каналу зіронізував, що на практиці виявилося, що "Кинджал" не такий крутий, як про нього казали в Росії.

Юрій Ігнат / Фото надане 24 Каналу "Росіяни казали, що "Кинджал" – це "не имеющая аналогов" ракета. Але виявляється, що вона не така крута, як росіяни її піарили", – сказав він. За словами Ігната, збиття "Кинджала" завдяки ЗРК Patriot, – це інформаційна поразка для росіян.

Це безумовно ідеологічна поразка. Тому що "не имеющую аналогов" ракету збиває комплекс, про який вони казали "устаревший 1970-го року",

– сказав речник. Він зазначив, що росіяни у своїх пропагандистських пабліках неодноразово намагалися "знищити" Patriot, показуючи фейкові фото "влучання". "Насправді це виявилося брехнею", – наголосив Юрій Ігнат. Зверніть увагу! Українським військовим знадобилося кілька місяців навчань, щоб освоїти ЗРК Patriot. Після чого, навесні 2023-го, комплекс став на захист українського неба.



Спершу по одному такому комплексу Україні пообіцяли виділити у США, Німеччині та Нідерландах. На саміті НАТО у Вільнюсі Німеччина оголосила, що поставить Україні ще 2 ЗРК Patriot. Юрій Ігнат, коментуючи те, як вдалося збити "Кинджал", розповів, що ЗРК Patriot може працювати в ручному, напівавтоматичному та автоматичному режимах. В останньому випадку участь людей взагалі "прибирається". "Тобто Patriot ставиться у режим збиття цілей "автомат" і збиває ціль сам", – пояснив Юрій Ігнат. Він розповів, що практично неможливо, щоб екіпаж у штатному режимі, як це, наприклад, відбувається на С-300, знищив балістичну ціль. Причина доволі проста – в екіпажу дуже мало часу на реагування. Однак цих систем все ще мало для захисту України через широкі кордони нашої держави. За словами Юрія Ігната, Україна готова показати виробникам зброї, як їхнє озброєння працює на практиці. Дайте нам ваше озброєння і ми продемонструємо на практиці його ефективність, як ми це вже зробили з тим самим Patriot,

– закликав речник Повітряних Сил. Чому важливо відтіснити пускові установки ворога Періодично ворогу вдається влучання в різних регіонах, як от у Львові, Хмельницькому, Одесі тощо. Крім того, під постійними обстрілами прифронтові регіони, які потерпають від ворожої балістики, авіабомб та артилерії. На ефективність ППО впливає використання ворогом різних ракет, а також регіони, які атакує противник. Моніторингова група Monitor повідомила, що в липні 2023 року загальна успішність сил ППО склала понад 70%. "На зниження результативності сил ППО вплинуло застосування надзвукових ракет "Онікс", Х-22 та "Кинджал", а також "Калібрів", пуск яких виконується з підводних човнів", – мовиться у повідомленні.

Російський МіГ-31К, який несе ракету "Кинджал" / фото росЗМІ Наприклад, у липні ворог атакував 4 "Кинджалами" Хмельниччину, де вочевидь, не розміщено ЗРК Patriot, який теоретично міг би перехопити ракети. Юрій Ігнат у коментарі 24 Каналу розповів, що засоби ППО не допоможуть Україні подолати загрозу від таких ракет як Х-22 та "Онікс". На жаль, ракети Х-22 можна збивати лише засобами, що можуть працювати по балістиці,

– пояснив речник Повітряних Сил. Водночас, за його словами, ракету "Онікс" практично неможливо збивати будь-якими засобами ППО, адже вона летить дуже низько – 10-15 метрів над рівнем води. На ракету можна впливати радіолокаційно або збити, якщо вона летить високо. Тому, як пояснює Юрій Ігнат, Україні потрібно відтісняти ті установки, з яких відбуваються пуски зазначених ракет. Для цього Україна потребує сучасних літаків, тобто F-16. Крім Х-22 та "Оніксів", серйозну загрозу становлять ракети "Калібр", особливо ті, пуски яких ворог здійснює з підводних човнів. Юрій Ігнат пояснив, що підводний човен завдає ударів несподівано, оскільки невідомо, де він перебуває. "Відповідно мало часу на реагування, якщо він знаходиться недалеко від потенційного місця цілі", – сказав речник, пояснюючи складність збиття "Калібрів". Крім того, "Калібр" може летіти низько, що ускладнює як виявлення ракети радіолокаційними засобами, так і її збиття. Потрібно посилювати все: що чекає на українців взимку Перед новим опалювальним сезоном українці побоюються масованих обстрілів по енергетичній інфраструктурі, як це було у період з жовтня 2022 до березня 2023 років.