Речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив, що атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України у 2022 та 2023 роках відрізнятимуться між собою. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Що сталося з російськими ракетами

Як пояснив Ігнат, минулого року в загарбників був великий стратегічний запас далекобійних та високоточних ракет.

Протягом війни вони (росіяни – 24 Канал) атакували завжди цими ракетами. А критична інфраструктура, саме об'єкти паливно-енергетичного сектору, були атаковані крилатими далекобійними ракетами. Це "Калібр", Х-101, Х-555. Це основні ракети, якими били. Вони цей стратегічний запас, власне, використали восени та взимку минулого року,

– зауважив він.

За його словами, окупанти почали нарощувати 100 ракет усіх типів. Серед них є балістика, аеробалістика тощо. Він також підтвердив інформацію про те, що Росія використовує проти України й ті ракети, які Київ передав Москві у 1999 році в обмін на погашення боргів за російський газ. Речник Повітряних сил ЗСУ додав, що Україна також передавала Росії "за копійки" Ту-22МР, Ту-95 і Ту-160. І ці літаки теж тепер завдають ударів по території нашої держави.

Що запланували російські окупанти цього року

На думку Ігната, у 2023 році українцям варто очікувати більше на атаки дронів-камікадзе, ніж на ракетні атаки. Тому що такого запасу ракет, як минулого року, у Росії немає.

Обмеження щодо максимальної кількості одночасно запущених безпілотників залежать тільки від можливостей окупантів та виробництва "Шахедів" і "Ланцетів". Ігнат нагадав, що у ніч на 4 серпня росіяни запустили всього 1 БпЛА, який було знищено, а перед новорічною ніччю вони випустили у бік Києва 46 дронів. Також росіяни змінюють напрямки запусків. Це Брянська і Курська області, Приморсько-Ахтарськ Краснодарського краю, полігон "Чауда" у тимчасово окупованому Криму. Ігнат припустив, що росіяни будуть не повноцінно виробляти іранські дрони в себе, а лише збиратимуть їх.

Речник повітряних сил ЗСУ також зазначив, що інтенсивність збиття нашою ППО ворожих ракет та безпілотників в деяких випадках досягла 100%. Однак ця цифра постійно різна. Зенітні ракети є кращим засобом для знищення "Шахедів". Наші захисники також намагаються збивати ці іранські дрони за допомогою української зброї, яка є дешевшою та доступнішою.

Що кажуть експерти про ситуацію восени та взимку