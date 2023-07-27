Вже не перший місяць Україна робить усе для того, щоб енергетична система була готова до ймовірних обстрілів Росії. Для цього вживають конкретних кроків. Детальніше про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Як Україна готується до зими

В Україні вже готуються до можливих складнощів з електропостачанням через відновлення російських обстрілів. Енергетичний штаб зараз працює на повну. У цьому допомагають виділені кошти, як з українського бюджету, так і закордонні інвестиції.

Є інше бачення того, як треба захищати інфраструктуру, особливо магістральну. Тому що ключові удари йдуть не по атомній генерації, а по ГЕС, ТЕЦ та трансформаторах,

– зауважив Михайло Подоляк.

Минулої осені – зими росіяни здебільшого били по ТЕЦ або ГЕС крилатими ракетами, а ось дронами ударів завдавали по трансформаторах. Вони є продуктом використання раз на 10 – 20 років, тому їх не можна знайти у широкому розповсюдженні на ринку, як, наприклад, генератори.

Ба більше, енергетичні системи не закопувались ні в Україні, ні в Сполучених Штатах, ні в Європі, адже ніхто не вважав, що сучасна війна може йти через атаку на енергетичну інфраструктуру.

"Сьогодні ми це розуміємо. А тому енергетичний штаб чітко оцінює ризики. Ми шукаємо можливості дещо виготовити, дещо закупити з точки зору трансформаторів. Будуємо різні способи додаткового захисту, зокрема мобільного", – наголосив Подоляк.

Зокрема, мовиться про зенітні кулемети, які можуть захистити об'єкти енергетичної інфраструктури.

Павербанки ховати не потрібно

Підготовка до можливих атак триває на повну силу. Однак при цьому варто розуміти, що стартові позиції цього року є значно гіршими ніж торік. Адже тоді була повноцінна, збалансована система, що безперебійно працювала десятки років.

Росія вивела енергетичні системи із ЗАЕС, величезний обсяг мегаватів. Крім того, вона завдала основних ударів по магістральній мережі. Тому стартові позиції гірші, але усвідомлення ризиків – набагато краще,

– зазначив Подоляк.

При цьому, поки не закінчиться війна, радник голови ОП радить далеко не ховати речі, які дозволяють нам вижити. Мовиться зокрема про павербанки, екофлоу та інші засоби, які стали критично важливими для українців під час зими торік.

"17 місяців чи ще якась кількість місяців, яка нам знадобиться для того, щоб довести цю війну до кінця, будуть однотипними. Росія буде не звертати уваги на міжнародне право, знову бити по цивільному населенню", – підкреслив радник голови ОП.

Для Росії більше не головним є виграти цю війну, вони давно зрозуміли, що це неможливо. Натомість головною метою стало максимально завдати шкоди цивільним. Якщо раніше росіяни ще маскували свої терористичні атаки під удари "по військових об'єктах", то зараз вони відверто зізнаються, що б'ють по мирному населенню.

Зверніть увагу! Повне ексклюзивне інтерв'ю з Михайлом Подоляком можна прочитати вже згодом на сайті 24 Каналу. Не пропустіть!

Яка ситуація з енергетикою в Україні