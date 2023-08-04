Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. За його словами, росіяни не змінюють тактику у виборі об'єктів для обстрілів.

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Росіяни не досягнуть результатів минулого року

Олександр Мусієнко пригадав, що у 2022 році влітку удари були по нафтопереробних заводах, сільськогосподарській інфраструктурі України. Тоді окупанти намагалися знищувати наші елеватори не лише у портах, а у тиловій частині. Восени вони активізували удари по об'єктах енергетики.

У виборі об’єктів вони не змінюють своєї тактики. Можна очікувати того ж самого. Не думаю, що вони досягнуть того ж результату, який був минулого року. Не зможуть. Але те, що разом з ракетами можливе застосування "Шахедів" – це дійсно так,

– зазначив він.

Мусієнко про небезпеку для енергосистеми: дивіться відео

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