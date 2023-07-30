Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Він наголосив, що в Україні зараз запроваджуються нові методи підвищення енергопостачання.

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Чи зможе Україна забезпечити себе електроенергією взимку

За словами Галущенка, попри труднощі під час ремонту енергосистеми через російські обстріли, Україна зможе до початку опалювального сезону забезпечити 1,7 ГВт генеруючих потужностей.

На сьогодні в Україні запроваджуються нові методи підвищення енергопостачання. Водночас Галущенко закликав враховувати, що наша держава завдяки збільшенню та покращенню систем протиповітряної оборони краще захищає небо, ніж минулого року.

Які будуть масштаби російських атак – невідомо. Однак міністр впевнений, що Україна буде готова провести необхідний ремонт. Водночас Галущенко закликав усіх враховувати, що генератори та павербанки – зайвими не будуть.

Я кажу всім, щоб вони були. Майте, купуйте, а ми робимо все, щоб вони вам не знадобилися,

– наголосив глава Міненерго.

Чи вимикатимуть українцям світло у серпні

Нещодавно в Укренерго відповіли на запитання, яке хвилює усіх українців: чи варто готуватися до вимкнень світла у серпні 2023 року. На щастя, прогноз – обнадійливий.

Так, Володимир Кудрицький – голова правління НЕК "Укренерго" – розповів, що вимкнень світла у серпні наразі не прогнозують. Водночас цей місяць буде важким для енергосистеми України.

"Особливо важкими будуть найближчі тиждень-два. Але наразі ми не прогнозуємо відключення споживачів. Ми розраховуємо, що справимося зі збільшеним навантаженням на енергосистему навіть в умовах зменшеної кількості блоків електростанцій в роботі", – зазначив Кудрицький.