Володимир Кудрицький – голова правління НЕК "Укренерго" – розповів, що вимкнень світла у серпні наразі не прогнозують. Водночас цей місяць буде важким для енергосистеми України.

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Особливо важкими будуть найближчі тиждень-два. Але наразі ми не прогнозуємо відключення споживачів. Ми розраховуємо, що справимося із збільшеним навантаженням на енергосистему навіть в умовах зменшеної кількості блоків електростанцій в роботі,

– наголосив Кудрицький.

Розраховують, що Україні допоможе імпорт електроенергії з Європи. Водночас вимкнення світла у тому чи іншому регіоні залежатиме від характеру та успішності атак російських окупантів на українську енергетичну інфраструктуру.

Українців закликають готуватися до різних сценаріїв.

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В Офісі Президента попередили, що російські окупанти восени – взимку можуть знову атакувати енергетичну інфраструктуру України. В Україні готуються до можливих проблем зі світлом. Михайло Подоляк розповів, що наразі енергетичний штаб працює на повну.

"Є інше бачення того, як треба захищати інфраструктуру, особливо магістральну. Тому що ключові удари йдуть не по атомній генерації, а по ГЕС, ТЕЦ та трансформаторах", – зауважив Подоляк.

Наразі стартові позиції України – гірші, аніж були минулої осені. Водночас ми набагато краще усвідомлюємо ситуацію.