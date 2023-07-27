Укренерго закликає українців менше користуватися електроенергією увечері. Це допоможе енергетичній системі працювати безпечно.

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Що сталося

Енергосистема прямо зараз потребує вашої допомоги. Дощ приніс полегшення й прохолоду, але лише на заході країни. Натомість сонячні електростанції сьогодні виробляють менше електроенергії через хмарність,

– повідомляють там.

Коли на вулиці спека, люди більше вмикають кондиціонери та вентилятори. А це створює додаткове навантаження на енергосистему.

Якщо електричної енергії споживають більше, аніж виробляє енергосистема, це становить небезпеку.

Що радять споживачам в Укренерго:

Втриматись від користування кондиціонерами та потужними приладами з 16:00 до 23:00.

Користуватися потужними електроприладами по черзі.

Раніше в Укренерго вже говорили про те, що спека створює додаткове навантаження на систему. Там зауважили: збільшення споживання під час спеки – це еквівалент одного-двох атомних блоків.

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Чи є прогнози щодо електрики на зиму 2023 – 2024

Експерти впевнені: росіяни намагатимуться влаштувати нам нові блекаути, щоб надолужити те, що не вдалося зробити минулої зими. Це очікувано, тому що Росія прагне поставити нас на коліна.

У Повітряних силах уже попередили про майбутні обстріли взимку та восени – звісно ж, гатитимуть по інфраструктурних об'єктах. На думку Юрія Ігната, росіяни віддадуть перевагу дронам, адже безпілотники легше і дешевше виробляти. Утім, не варто думати, що всі ракети в Росії скінчилися: масована атака 26 липня показала, що ворог, швидше за все, поповнює свої запаси смертоносної зброї. Те, чим не стріляли по кілька місяців, знову летить на українські міста і села.

Цілком імовірні й відключення світла узимку 2023 – 2024 року: до них вдаватимуться, щоб заощадити електроенергію. Енергосистема України ще не відновилася після масштабних обстрілів минулої зими.

Тож від енергетиків залежать темпи відновлення української інфраструктури, від сил ППО – знищення російських ракет, а від звичайних українців – обсяги споживання електроенергії. Якщо свідомо обмежимо себе, це піде на користь усій державі.