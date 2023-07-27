Укрэнерго призывает украинцев меньше пользоваться электроэнергией вечером. Это поможет энергетической системе работать безопасно.

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Что произошло

Энергосистема прямо сейчас нуждается в вашей помощи. Дождь принес облегчение и прохладу, но только на западе страны. В то же время солнечные электростанции сегодня производят меньше электроэнергии из-за облачности,

– сообщают там.

Когда на улице жара, люди больше включают кондиционеры и вентиляторы. А это создает дополнительную нагрузку на энергосистему.

Если электроэнергии потребляют больше, чем производит энергосистема, это представляет опасность.

Что советуют потребителям в Укрэнерго:

Воздержаться от пользования кондиционерами и мощными приборами с 16:00 до 23:00.

Пользоваться мощными электроприборами поочередно.

Ранее в Укрэнерго уже говорили о том, что жара создает дополнительную нагрузку на систему. Там отметили: увеличение потребления во время жары – это эквивалент одного-двух атомных блоков.

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Есть ли прогнозы по электричеству на зиму 2023 – 2024

Эксперты уверены: россияне постараются устроить нам новые блекауты, чтобы наверстать то, что не удалось сделать прошлой зимой. Это ожидаемо, потому что Россия стремится поставить нас на колени.

В Воздушных силах уже предупредили о предстоящих обстрелах зимой и осенью – конечно же, будут бить по инфраструктурным объектам. По мнению Юрия Игната, россияне предпочтут дроны, ведь беспилотники легче и дешевле производить. Впрочем, не стоит думать, что все ракеты в России кончились: массированная атака 26 июля показала, что враг, скорее всего, пополняет свои запасы смертоносного оружия То, чем не стреляли по несколько месяцев, снова летит на украинские города и села.

Вполне вероятны и отключения света зимой 2023 – 2024: к ним будут прибегать, чтобы сэкономить электроэнергию. Энергосистема Украины еще не возобновилась после масштабных обстрелов минувшей зимой.

От энергетиков зависят темпы восстановления украинской инфраструктуры, от сил ПВО – уничтожение российских ракет, а от обычных украинцев – объемы потребления электроэнергии. Если сознательно ограничить себя, это пойдет на пользу всему государству.