Вернут ли отключение света

Даже при наличии необходимых средств, восстановить энергосистему Украины не удастся Если учитывать хронический кризис задолженностей на рынке электроэнергии, тогда помешает еще и логистический аспект.

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Андрей Урста Аналитик DiXi Group Изготовление и доставка необходимого для восстановления оборудования, к примеру высоковольтных трансформаторов, достаточно длительная (может занимать 6 – 9 месяцев), что ограничивает способность оперативно восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

Следует заметить, что из-за предстоящего похолодания сезонно возрастет потребление электроэнергии, что создаст нагрузку на сеть. В сочетании с разрушениями в энергосистеме и потенциальными новыми обстрелами это однозначно усложнит покрытие спроса населения зимой.

Урста заметил, что новые отключения света действительно вероятны. Поэтому сейчас стоит обсуждать не их возможность, а то, насколько они будут масштабными.

Что с энергосистемой Украины

По состоянию на 30 апреля 2023 года Украина потеряла половину генерирующих мощностей, поэтому ждать более легкой зимы чем предыдущая не стоит.

Особенно пострадали маневровые мощности, а это ТЭС, ГЭС и ГАЭС, покрывающие пики потребления, в том числе зимние. Их доступная установленная мощность на 30 апреля сократилась на 68%,

– добавил Урста.

Также 42 из 94 высоковольтных подстанций "Укрэнерго" были повреждены российскими ракетами. Из них удалось восстановить 29 полностью и 13 частично. По мнению аналитика, хватит ли этих мощностей на следующую зиму покажет только время.

Все зависит от следующих факторов: