Вернут ли отключение света
Даже при наличии необходимых средств, восстановить энергосистему Украины не удастся Если учитывать хронический кризис задолженностей на рынке электроэнергии, тогда помешает еще и логистический аспект.
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Изготовление и доставка необходимого для восстановления оборудования, к примеру высоковольтных трансформаторов, достаточно длительная (может занимать 6 – 9 месяцев), что ограничивает способность оперативно восстанавливать поврежденную инфраструктуру.
Следует заметить, что из-за предстоящего похолодания сезонно возрастет потребление электроэнергии, что создаст нагрузку на сеть. В сочетании с разрушениями в энергосистеме и потенциальными новыми обстрелами это однозначно усложнит покрытие спроса населения зимой.
Урста заметил, что новые отключения света действительно вероятны. Поэтому сейчас стоит обсуждать не их возможность, а то, насколько они будут масштабными.
Что с энергосистемой Украины
По состоянию на 30 апреля 2023 года Украина потеряла половину генерирующих мощностей, поэтому ждать более легкой зимы чем предыдущая не стоит.
Особенно пострадали маневровые мощности, а это ТЭС, ГЭС и ГАЭС, покрывающие пики потребления, в том числе зимние. Их доступная установленная мощность на 30 апреля сократилась на 68%,
– добавил Урста.
Также 42 из 94 высоковольтных подстанций "Укрэнерго" были повреждены российскими ракетами. Из них удалось восстановить 29 полностью и 13 частично. По мнению аналитика, хватит ли этих мощностей на следующую зиму покажет только время.
Все зависит от следующих факторов:
- темпы и масштабы восстановления инфраструктуры, пострадавшей от атак;
- объемы потребления электроэнергии следующего осенне-зимнего периода, которые будут зависеть от погоды. Прошлая зима была достаточно теплой, будет такой же следующая – открытый вопрос;
- масштаб будущих российских ракетных атак и способность обеспечить физическую защиту объектов генерации и сети;
- способность накопить достаточные запасы угля и газа в хранилищах.