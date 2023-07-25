Чи повернуть відключення світла

Навіть за наявності необхідних коштів, відновити енергосистему України не вдасться. Якщо враховувати хронічну кризу заборгованостей на ринку електроенергії, тоді на заваді стане ще й логістичний аспект.

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Андрій Урста Аналітик DiXi Group Виготовлення та доставка необхідного для відновлення обладнання, до прикладу високовольтних трансформаторів, є доволі тривалою (може займати 6 – 9 місяців), що обмежує спроможність оперативно відновлювати пошкоджену інфраструктуру.

Варто зауважити, що через майбутнє похолодання сезонно зросте споживання електроенергії, що створить навантаження на мережу. У поєднанні з руйнуваннями в енергосистемі та потенційними новими обстрілами, це однозначно ускладнить покривання попиту населення зимою.

Урста зауважив, що нові відключення світла дійсно ймовірні. Тож нині варто обговорювати не їх можливість, а те наскільки вони будуть масштабними.

Що з енергосистемою України

Станом на 30 квітня 2023 року Україна втратила половину генеруючих потужностей, тому чекати на легшу зиму ніж попередня не варто.

Особливо постраждали маневрові потужності, а це ТЕС, ГЕС та ГАЕС, якими покриваються піки споживання, в тому числі зимові. Їх доступна встановлена потужність станом на 30 квітня скоротилась на 68%,

– додав Урста.

Також 42 з 94 високовольтних підстанцій "Укренерго" були пошкоджені російськими ракетами. З них вдалося відновити 29 повністю та 13 частково. На думку аналітика, чи вистачить цих потужностей на наступну зиму покаже тільки час.

Усе залежатиме від наступних чинників: