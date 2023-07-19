Глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий успокоил украинцев. Сделал он это в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Что сказал Кудрицкий об отключении света
По словам главы правления Укрэнерго, пока компания не прогнозирует никаких ограничений. В то же время, он отметил, что во время жары нагрузка на энергосистему сильно возрастает.
Мы смотрим очень тщательно по прогнозу погоды. Понимаем, каким будет потребление и его прогнозируем достаточно неплохо: погрешность где-то 0,5 – 1%,
– объяснил Кудрицкий.
Он назвал увеличение потребления из-за высоких температур эквивалентом одного-двух атомных блоков. Это очень серьезные величины для энергосистемы. Однако в компании знают, как они могут покрыть такое потребление.
Как в Укрэнерго будут справляться с нагрузками
Кудрицкий объяснил, что импорт электроэнергии является одним из способов покрытия. Украина может импортировать из Европы 1200 мегаватт. Это мощность более одного атомного блока в эквиваленте. Кроме этого Укрэнерго может использовать ресурсы, которые есть в системе, чтобы потребители не заметили эту нагрузку.
Также глава правления компании напомнил гражданам о важности бережливого отношения к энергоресурсам. Он призвал украинцев по возможности экономить энергию в вечерние часы, когда потребление растет больше, и немного пожертвовать собственным комфортом ради общего дела.
Где в Украине в последнее время были проблемы со светом
- Недавно на Юге тысячи украинцев остались без электроснабжения. Причина состоит в постоянных обстрелах со стороны российских захватчиков. Особенно страдают жители прифронтовых регионов.
- Не так давно в 57 населенных пунктах Львовской области не было света из-за непогоды. По словам главы ОВА Максима Козицкого, электроэнергия отсутствовала на Жовковском, Пустомытовском и Дрогобычском направлениях.