Проблемы с электроэнергией есть на Жовковском, Пустомытовском и Дрогобычском направлениях. В настоящее время свет восстанавливают.

К теме Львов накрыла мощная гроза: очевидцы выложили в сеть апокалиптические фото и видео

На Львовщине без света остается более полусотни населенных пунктов

Как рассказал глава ОВА Максим Козицкий, во Львовской области в результате непогоды электроснабжение нарушено в 57 населенных пунктах.

Без электроснабжения остаются 57 населенных пунктов, из них 16 полностью и 41 частично,

– отметил глава региона.

По словам Козицкого, главные проблемы со светом есть на Жовковском, Пустомытовском и Дрогобычском направлениях. В настоящее время электроснабжение восстанавливают 22 бригады "Львовоблэнерго" – 94 человека и 33 единицы техники.

Что натворила непогода на Закарпатье

Также непогода накрыла и Закарпатье. Вечером 17 июля деревья повалило в Береговском, Хустском и Мукачевском районах. По состоянию на утро 18 июля было зафиксировано 7 случаев падения деревьев на дороги.

Для распиления сваленных деревьев и освобождения проезжей части дорог от древесины привлекались 7 единиц техники и 15 спасателей. Кроме того, поступила информация о том, что в результате падения дерева повреждена крыша жилого дома в частном секторе в Мукачево на улице Гвардейской,

– рассказали спасатели.

В оставшихся без света населенных пунктах работают соответствующие бригады. К счастью, травмированных и погибших в результате непогоды нет.



Непогода на Закарпатье / фото спасателей



На Закарпатье повалило деревья / фото спасателей

Последствия непогоды во Львовской области